Zmiana presji ewolucyjnej w trakcie fal epidemicznych może ograniczać stopniową adaptację SARS-CoV-2 w obrębie poszczególnych linii i sprzyjać ich nagłemu zastępowaniu. Do takich wniosków doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Virologica Sinica, o którym informuje News-Medical.

Jak zmienia się selekcja mutacji

Naukowcy przeanalizowali globalną dynamikę zakażeń, różnorodność sekwencji białka kolca oraz eksperymentalne cechy wirusa w ośmiu głównych kladach SARS-CoV-2 w latach 2020–2024. Uwzględnili wiązanie z receptorem, wnikanie do komórek oraz zdolność unikania przeciwciał.

Według autora badania Minkuna Li, we wczesnej fazie fali selekcja sprzyja większej przenoszalności wirusa i eliminuje mutacje, które pomagają unikać odpowiedzi immunologicznej, ale jednocześnie pogarszają wiązanie z receptorem. Gdy łączna liczba zakażeń w ramach fali przekracza około 70%, wzrost odporności populacyjnej, jak stwierdzili autorzy, gwałtownie przesuwa selekcję w kierunku unikania odpowiedzi immunologicznej.

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Asynchroniczność ewolucyjna

Pierwszy autor pracy, Wentai Ma, nazwał to zjawisko „asynchronicznością ewolucyjną”: mutacje pojawiają się nie w momencie, gdy mają przewagę w rozprzestrzenianiu się. Podczas szczytu transmisji wirusa rośnie różnorodność genetyczna i powstaje wiele wariantów zdolnych do unikania przeciwciał. Jednak na wczesnym etapie fali nie mają one jeszcze przewagi selekcyjnej i szybko znikają wskutek dryfu genetycznego.

Na późnym etapie, gdy unikanie przeciwciał staje się korzystniejsze dla wirusa, liczba zakażeń już się zmniejsza, a wraz z nią także różnorodność genetyczna. Modelowanie ewolucji w czasie do przodu potwierdziło, że dla takiego „wąskiego gardła” niezbędne są zarówno zmiany liczebności populacji wirusa, jak i wahania presji selekcyjnej. Zdaniem autorów może to tworzyć warunki do rozprzestrzeniania się silnie odmiennych wariantów, w tym tych, które ewoluowały podczas przewlekłych zakażeń.

Naukowcy zaznaczyli również, że uwzględnienie fazy fali epidemicznej wraz ze wskaźnikami funkcjonalnymi poprawiło prognozowanie przewagi nowych haplotypów w modelach uczenia maszynowego. Dla systemów wczesnego ostrzegania proponują wykorzystywanie wskaźników genomowych dostępnych w czasie rzeczywistym, w tym znormalizowanej różnorodności haplotypów.

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