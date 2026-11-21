Nowe badanie wyjaśnia, jak komórki odporności wrodzonej mogą przez długi czas zachowywać gotowość do szybszego reagowania na drobnoustroje. Jak informuje Live Science, ważną rolę w tym procesie może odgrywać cząsteczka dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego, czyli NAD+, która hamuje enzym KDM5a.

Pamięć epigenetyczna

Odporność wrodzona jest pierwszą linią obrony organizmu. Jej komórki, w tym makrofagi, mogą przechodzić w tak zwany stan wytrenowany: po kontakcie z zagrożeniem są następnie zdolne reagować na patogeny szybciej i silniej. Taka pamięć nie wiąże się ze zmianą sekwencji DNA, lecz powstaje wskutek zmian epigenetycznych — sposobów regulowania aktywności genów.

DNA w komórkach jest nawinięte na białka histonowe. Od tego, jak ciasno jest upakowane, zależy aktywność określonych genów. Znaczniki epigenetyczne w pobliżu genów związanych ze stanem zapalnym mogą utrzymywać je w gotowości do szybkiej aktywacji. Nadal jednak nie było jasne, jak takie znaczniki utrzymują się przez tygodnie lub miesiące, choć komórki mają enzymy zdolne do ich usuwania.

Rola NAD+

Badanie opublikowane 30 października w czasopiśmie Science Immunology przeprowadzono na komórkach odpornościowych myszy, myszach laboratoryjnych i pojedynczych ludzkich komórkach w warunkach laboratoryjnych. Wcześniejsze badania wskazywały, że zmiany metaboliczne w wytrenowanych komórkach odpornościowych zwiększają produkcję NAD+.

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Zwykle NAD+ jest zużywany podczas reakcji enzymatycznych. W tym przypadku cząsteczka wiąże się z KDM5a — enzymem, który może usuwać znaczniki epigenetyczne — lecz nie jest zużywana. Zamiast tego hamuje działanie KDM5a, dzięki czemu komórki mogą pozostawać w stanie wytrenowanym i uruchamiać reakcję zapalną po nowym sygnale.

W doświadczeniach na myszach obniżenie lub usunięcie NAD+ z komórek odpornościowych uniemożliwiało im przejście w stan wytrenowany. U myszy z rakiem osłabiało to zdolność układu odpornościowego do atakowania komórek nowotworowych. U starzejących się myszy badacze zaobserwowali również jednoczesny spadek poziomu NAD+ i zdolności odporności wrodzonej do reagowania na zagrożenia.

Ekspert Musa Mhlanga, który nie brał udziału w pracy, zaznaczył, że dane dotyczące ludzkich komórek są znacznie bardziej ograniczone niż wyniki doświadczeń na myszach i wymagają dalszego potwierdzenia. Jak stwierdził, wyniki nie dają podstaw, by uważać, że samo zwiększenie poziomu NAD+ stanie się leczeniem raka, choroby Alzheimera lub związanego z wiekiem osłabienia odporności.

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