Badanie pokazało, jak ptaki i lasy wzmacniają atole — Mongabay
Ptaki morskie i rodzima roślinność mogą zwiększać odporność nisko położonych wysp atoli na Oceanie Indyjskim i Spokojnym na podnoszenie się poziomu morza. Do takiego wniosku doszli autorzy badania obejmującego 28 wysp na Seszelach, w archipelagu Czagos i na atolu Tetiaroa w Polinezji Francuskiej, informuje Mongabay.
Naukowcy przeanalizowali, w jaki sposób składniki odżywcze z guana ptaków morskich przemieszczają się między ekosystemami lądowymi i morskimi. Ocenili ich wpływ na narastanie raf koralowych, powstawanie osadów i stabilizację gleby. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances.
Szybszy wzrost raf
Korale, glony wapienne i inne organizmy tworzą węglanową strukturę raf, która chroni wyspy przed energią fal. Papugoryby i inne organizmy przekształcają tę strukturę w osad, z którego wyspy powstają i są utrzymywane, a roślinność wiąże go korzeniami.
Według badaczy rafy węglanowe w pobliżu wysp wolnych od szczurów, gdzie zachowały się liczne populacje ptaków morskich, rosły 1,5–1,8 raza szybciej niż w pobliżu wysp zamieszkanych przez szczury. Autorzy zaznaczają, że przy ociepleniu ograniczonym do 2 stopni Celsjusza takie tempo narastania raf może odpowiadać prognozowanemu wzrostowi poziomu morza do 2100 roku.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Składniki odżywcze z guana zwiększały także produktywność korali i glonów wapiennych oraz ilość dostępnego osadu. Na wyspach bez szczurów i z dużą liczbą ptaków było go 2,3–2,8 raza więcej niż na wyspach ze szczurami.
Rola szczurów i rodzimej roślinności
Na wyspach, na które żeglarze sprowadzili szczury, ptaki morskie niemal zniknęły. Na wyspach bez tych inwazyjnych drapieżników ptaki gniazdują i przenoszą składniki odżywcze z otwartego oceanu na ląd, użyźniając gleby.
Badacze porównali również rodzimą roślinność z palmami kokosowymi, które na wielu atolach zastąpiły naturalne lasy. Jeśli udział rodzimych roślin przekraczał 75%, łączna długość drobnych korzeni w glebie była 4,6 raza większa. Takie systemy korzeniowe wiążą osad i pomagają chronić wyspy przed erozją oraz sztormami.
Autorzy uważają, że odtwarzanie atoli poprzez usuwanie inwazyjnych drapieżników i sadzenie rodzimej roślinności może zwiększyć ich odporność na podnoszenie się poziomu morza. Może to być alternatywa dla kosztownych inżynieryjnych konstrukcji ochronnych, zwłaszcza na słabo zaludnionych lub bezludnych wyspach.