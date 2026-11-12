Międzynarodowa grupa badaczy doszła do wniosku, że najwcześniejsze wyraźne szyje u wczesnych czworonożnych kręgowców około 380 milionów lat temu były zbyt sztywne, by umożliwiać znaczne ruchy głowy. Podważa to utrwalone wyjaśnienie, według którego szyja powstała przede wszystkim po to, aby wczesne tetrapody mogły obserwować otoczenie bez obracania całego ciała, podaje ScienceDaily.

Modele wykazały ograniczoną ruchomość

Naukowcy połączyli dane z pozostałości kopalnych, eksperymenty ze współczesnymi jesiotrami oraz komputerowe modelowanie anatomii dawnych zwierząt. Wyniki pracy, opublikowanej 14 października w czasopiśmie Nature, pokazały, że nawet przy anatomicznym oddzieleniu czaszki od obręczy barkowej budowa kręgosłupa istotnie ograniczała ruchomość szyi.

Przedmiotem analizy były między innymi wczesne tetrapody oraz Tiktaalik — kopalna ryba opisana w 2006 roku. Jej szczątki znaleziono na Wyspie Ellesmere’a na kanadyjskim terytorium Nunavut. Tiktaalik jest bliskim krewnym najwcześniejszych kręgowców z kończynami, dlatego jego anatomia pomaga odtworzyć pośrednie etapy przejścia od wodnego do lądowego trybu życia.

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Jesiotry pomogły zbadać strunę grzbietową

Kluczem do oceny ruchomości była struna grzbietowa — długi, elastyczny pręt tkanki wewnątrz kręgosłupa. U wczesnych tetrapodów była ona znacznie większa niż pojedyncze kręgi, a tkanki miękkie niemal nie zachowują się w materiale kopalnym. Jesiotry mają podobną budowę kręgosłupa, dlatego badacze zmierzyli właściwości mechaniczne ich struny grzbietowej i wykorzystali te dane w modelach dawnych zwierząt.

Jak twierdzi pierwsza autorka badania, Dana Kornajsel z Uniwersytetu w Uppsali, wczesne tetrapody nie mogły obracać głową tak, jak robią to współczesne zwierzęta lądowe. Ich zdolność do unoszenia głowy nie była większa niż u ryb, a w niektórych przypadkach była nawet mniejsza. Modele nie uwzględniały również dodatkowych ograniczeń ze strony mięśni, skóry i elementów kostnych w skórze, więc rzeczywista ruchomość mogła być jeszcze mniejsza.

Autorzy uważają, że oddzielenie głowy od obręczy barkowej mogło powstać nie jako przystosowanie do obserwacji otoczenia, lecz wraz ze zmianami szkieletu, które umożliwiły kończynom przednim podtrzymywanie ciała i udział w poruszaniu się. Większa elastyczność szyi, jak wynika z ich wniosków, ukształtowała się później.

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