Analiza danych 495 269 uczestników UK Biobank w Wielkiej Brytanii wykazała związek między spożyciem kawy a niższym ryzykiem migotania przedsionków, najczęstszego zaburzenia rytmu serca. Najwyraźniejsze powiązanie odnotowano wśród osób, które wypijały 2–3 filiżanki kawy dziennie, informuje News-Medical.

Wyniki obserwacji

Naukowcy obserwowali uczestników przez medianę 13 lat. Średni wiek ochotników na początku badania wynosił 57 lat, a w okresie obserwacji migotanie przedsionków zdiagnozowano u 37 261 osób.

Po uwzględnieniu wieku, płci, pochodzenia etnicznego, poziomu aktywności fizycznej, wykształcenia, palenia tytoniu, spożycia alkoholu, wskaźnika masy ciała, dochodów i innych czynników ryzyko migotania przedsionków u osób pijących kawę oszacowano na 7–11% niższe niż u osób, które jej nie spożywały. Najniższe oszacowania ryzyka dotyczyły poziomu 2–3 filiżanek dziennie. Jednocześnie ryzyko nie zmniejszało się stopniowo wraz ze wzrostem ilości napoju.

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Dane dotyczące herbaty i ograniczenia

W przypadku herbaty badacze stwierdzili mniej wyraźny i mniej spójny związek: w grupie spożywającej 2–3 filiżanki dziennie ryzyko było o 5% niższe. Przy innych poziomach spożycia oszacowania były niższe, dlatego autorzy wezwali do ostrożnej interpretacji tych wyników.

Praca ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że kawa lub herbata zapobiegają migotaniu przedsionków. Uczestnicy samodzielnie zgłaszali spożycie napojów tylko na początku badania; autorzy nie mierzyli również ilości kofeiny ani nie standaryzowali wielkości filiżanek, sposobu parzenia i mocy napojów. Do analizy kawy włączono także warianty bezkofeinowe, dlatego wyników nie można wyjaśnić wyłącznie działaniem kofeiny.

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