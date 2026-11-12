W niewielkim, wstępnym badaniu wśród młodych dorosłych częstsze codzienne używanie e-papierosów powiązano z obniżeniem funkcji płuc. Jak podaje News-Medical, badacze przeanalizowali wyniki badań 22 obecnych użytkowników głównie e-papierosów w wieku od 21 do 35 lat.

Jak przeprowadzono badanie

Uczestnicy przeszli badania funkcji płuc na początku badania, a następnie ponownie średnio po 12 miesiącach. Informowali również, jak często używają waporyzatorów w ciągu dnia. Testy przeprowadzano między 9:00 a 11:00, 12 godzin po użyciu jakichkolwiek wyrobów tytoniowych.

Badacze mierzyli natężoną objętość wydechową pierwszosekundową, czyli FEV1, a więc ilość powietrza, którą osoba może wydmuchać z płuc w ciągu jednej sekundy. Oceniali również natężoną pojemność życiową płuc — całkowitą objętość powietrza, którą można szybko i z wysiłkiem wydmuchać po głębokim wdechu — oraz stosunek tych wskaźników.

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Związek z częstotliwością wapowania

Podczas drugiego badania w grupie odnotowano statystycznie istotny spadek FEV1. Po uwzględnieniu wieku, płci, rasy, wzrostu i częstotliwości wapowania badacze zaobserwowali również trend: wraz ze wzrostem liczby epizodów wapowania w ciągu dnia FEV1 spadało bardziej. Jednocześnie ten skorygowany trend nie osiągnął istotności statystycznej.

W porównaniu z uczestnikami, którzy wapowali od zera do czterech razy dziennie, używanie e-papierosów 5–9 razy wiązało się ze zmniejszeniem FEV1 o 100 ml. Przy częstotliwości 10–29 razy dziennie wartość ta wynosiła 190 ml, a przy 30 i więcej razy — 240 ml.

Autorzy wskazali ograniczenia pracy: małą próbę, tylko dwa etapy pomiarów oraz brak grupy kontrolnej osób nieużywających wyrobów tytoniowych. Ich zdaniem potrzebne są dłuższe obserwacje i grupy kontrolne, aby ocenić przyspieszony spadek FEV1 oraz możliwe ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

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