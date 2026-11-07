W USA badanie oparte na danych z ponad 6 600 ciąż powiązało wyższe poziomy plastyfikatora DINCH z niższą masą i długością ciała noworodków. Substancja jest stosowana w miękkich plastikowych opakowaniach do żywności, zabawkach, wyrobach medycznych, tekstyliach i pokryciach podłogowych, informuje The Guardian.

Dane z badania

Analizę przeprowadzili specjaliści z NYU Langone Health, wykorzystując dane z federalnego programu USA Environmental influences on Child Health Outcomes. DINCH wykryto w próbkach moczu u maksymalnie 70% uczestniczek. Wyższe poziomy substancji wiązały się z większym prawdopodobieństwem zaklasyfikowania dziecka jako małego w stosunku do wieku ciążowego — czyli o masie poniżej 10. percentyla wśród niemowląt urodzonych w tym samym tygodniu ciąży.

Według obliczeń autorów dziesięciokrotny wzrost poziomu narażenia na DINCH wiązał się ze zmniejszeniem masy noworodka o 27 gramów. Dla porównania, średnia masa urodzeniowa niemowlęcia wynosi około 3 400 gramów. Badanie wskazało również, że taki wynik częściej odnotowywano wśród matek pochodzenia latynoskiego oraz kobiet o niższym poziomie wykształcenia.

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Zastępowanie ftalanów

DINCH to skrócona nazwa diestru diizononylowego kwasu 1,2-cykloheksanodikarboksylowego. Stosuje się go, aby plastik był bardziej elastyczny i wytrzymały; substancja może znajdować się między innymi w folii spożywczej i plastikowych korkach do wina. Zaczęto ją stosować na większą skalę po tym, jak regulatorzy w USA i UE zaczęli podejmować działania wobec toksycznych plastyfikatorów ftalanowych, w tym DEHP.

Wcześniejsze badania na zwierzętach i ludzkich komórkach wskazywały, że produkty rozpadu DINCH mogą wpływać na procesy hormonalne istotne dla rozwoju płodu, a także powodować stan zapalny. Według oceny autorów może on wpływać na dostarczanie składników odżywczych i tlenu do płodu. Całkowita światowa produkcja DINCH, według danych przytoczonych w badaniu, wzrosła z 25 000 ton w 2002 roku do 400 000 ton w 2024 roku.

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