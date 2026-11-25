Naukowcy przeanalizowali 160 epizodów głodu w Europie w latach 1500–1800 i stwierdzili związek między ociepleniem w równikowej części Pacyfiku związanym z El Niño a kryzysami żywnościowymi. Jak podaje News-Medical, w Europie Środkowej anomalia temperatury o 1°C niemal podwajała szacowane roczne prawdopodobieństwo rozpoczęcia głodu — z 7% w warunkach neutralnych do 13,9%.

Wilgotne lata i niższe plony

Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Food. Uczestniczyli w niej klimatolodzy i historycy z Uniwersytetu Columbia, Instytutu Badań Kosmicznych im. Goddarda NASA, Trinity College Dublin, Uniwersytetu Sztokholmskiego i innych europejskich uczelni.

Naukowcy wykorzystali chronologię kryzysów żywnościowych w dziewięciu regionach Europy, dane ze słojów drzew do rekonstrukcji temperatury powierzchni oceanu, a także informacje o plonach i cenach. Doszli do wniosku, że cieplejsze lata na Pacyfiku zbiegały się z nadmiernymi opadami w Europie Środkowej i na Bałkanach.

W regionach, w których wpływ El Niño był silniejszy, plony żyta i pszenicy po anomalii o 1°C spadały średnio o 6,2%. Reakcja jęczmienia i owsa była słabsza, co autorzy powiązali z ich większą odpornością na wilgotne warunki. Badacze zastrzegli, że dostępne historyczne dane dotyczące plonów są ograniczone i nierównomierne geograficznie.

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Ceny i czas trwania kryzysów żywnościowych

W dziewięciu badanych regionach El Niño powiązano również z dłuższym czasem trwania głodu. Według oszacowania modelu anomalia o 1°C zmniejszała tempo zakończenia trwającego już głodu średnio o 24% w porównaniu z warunkami neutralnymi. Podczas silnego El Niño z anomalią +2°C prawdopodobieństwo, że głód trwał ponad trzy lata, było o około 28 punktów procentowych wyższe niż podczas La Niña z anomalią −1°C.

Analiza cen zbóż w 44 miastach wykazała łączny wzrost do 6,8% rok po anomalii o 1°C. Ceny stopniowo wracały do poziomu bazowego w ciągu około ośmiu lat. Ceny ryb zaczynały rosnąć mniej więcej po dwóch latach i osiągały maksimum 4,4% po trzech latach, choć dane o połowach nie wykazały wyraźnych zmian.

Autorzy podkreślają, że głód kształtował się w wyniku interakcji klimatu, plonów, rynków i warunków społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie rekonstrukcje klimatu, niepełne informacje o wydajności plonów oraz brak wiarygodnych danych o międzyregionalnym handlu zbożem ograniczają precyzję wniosków.

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