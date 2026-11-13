Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA wykryli związek między nieregularnym rytmem snu i czuwania a silniejszymi objawami lęku, depresji i samotności. O wynikach badania opublikowanego 12 listopada w czasopiśmie Scientific Reports informuje News-Medical.

Dane od niemal 23 tysięcy uczestników

Badacze przeanalizowali informacje od około 23 tysięcy uczestników projektu TemPredict, który rozpoczął się w 2020 roku. Początkowo projekt miał ustalić, czy dane z urządzeń noszonych na ciele mogą pomóc wykrywać COVID-19, zanim ludzie zauważą objawy. Uczestnicy przekazali średnio dane dotyczące snu z 154 dni. Ich średni wiek wynosił 46 lat, a kobiety stanowiły nieco mniej niż połowę próby.

Uczestnicy nosili inteligentne pierścienie, których czujniki rejestrowały ruch i parametry życiowe, a na tej podstawie określały przybliżony czas zasypiania i budzenia się. Naukowcy obliczyli dla każdej osoby indeks regularności snu — wskaźnik od 0 do 100, gdzie wyższy wynik oznacza bardziej stabilny codzienny harmonogram.

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Różnice we wskaźnikach regularności

Uczestnicy co miesiąc samodzielnie oceniali w ankietach objawy depresji, lęku i samotności. U osób bez objawów depresji lub z łagodnymi objawami średni indeks regularności snu wynosił odpowiednio 84 i 83. W przypadku umiarkowanych objawów wynosił 81, a ciężkich — 75.

Uczestnicy z prawidłowym poziomem lęku mieli średni indeks 84, podczas gdy wśród osób z ciężkim lękiem wynosił on 79. Nasilone poczucie samotności również wiązało się z mniej regularnymi godzinami snu i budzenia się.

Autorzy zauważyli, że związek ten może być dwukierunkowy: nieregularny sen może być zarówno czynnikiem związanym z pogorszeniem zdrowia psychicznego, jak i jego objawem. Kolejne badania powinny sprawdzić, czy ustalenie bardziej stabilnego harmonogramu snu może poprawić stan psychiczny ludzi.

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