Międzynarodowe badanie z udziałem 71 703 osób z 31 krajów, w tym USA, Chin i szeregu państw europejskich, wykazało związek między niższym statusem społeczno-ekonomicznym a wyższym poziomem fizycznej kruchości w starszym wieku. Różnica między grupami społeczno-ekonomicznymi zwiększała się wraz z wiekiem, informuje News-Medical.

Praca prowadzona przez naukowców z King's College London została opublikowana w czasopiśmie BMC Medicine. Największe nierówności w wynikach kruchości między grupami społeczno-ekonomicznymi badacze odnotowali w Anglii.

Różnica rosła wraz z wiekiem

Kruchość oceniano w skali od 0 do 100 punktów, odzwierciedlającej udział problemów zdrowotnych i ograniczeń funkcjonalnych: im wyższy wynik, tym wyższy poziom kruchości. W wieku 50 lat uczestnicy z najniższej grupy społeczno-ekonomicznej mieli wynik niemal o siedem punktów wyższy niż przedstawiciele najwyższej grupy.

Do 80. roku życia różnica ta wzrastała do około 12 punktów. Autorzy badania zaznaczyli, że społeczno-ekonomiczne różnice w fizycznej kruchości stają się bardziej zauważalne wraz ze starzeniem się.

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Jak oceniano stan zdrowia

Indeks kruchości uwzględniał 27 aspektów zdrowia, w tym zgłaszane przez uczestników choroby przewlekłe oraz wyniki oceny funkcji poznawczych. Status społeczno-ekonomiczny określano na podstawie poziomu wykształcenia i łącznego majątku gospodarstwa domowego. Wykształcenie podzielono na podstawowe, średnie i wyższe, a do majątku zaliczano mieszkanie, przedsiębiorstwa, pojazdy i oszczędności, bez uwzględniania długów i kredytów.

Naukowcy uznali nieaktywność społeczną i fizyczną za główne czynniki związane z wyższymi poziomami kruchości u osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Uwzględnili także palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu. Według oceny autorów większa aktywność fizyczna i społeczna w średnim i starszym wieku może pomóc zmniejszyć kruchość w podeszłym wieku.

Fizyczna kruchość oznacza spadek rezerwy fizjologicznej oraz trudności w codziennych czynnościach, w tym w chodzeniu lub ubieraniu się. Wiąże się z wyższym ryzykiem niepełnosprawności, zależności od pomocy innych osób, hospitalizacji i śmierci.

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