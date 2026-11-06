Naukowcy z Pennsylvania State University powiązali wzrost cen żywności w USA nie tylko ze zwiększeniem wydatków gospodarstw domowych, lecz także z wyższym ryzykiem niedostatecznego dostępu do żywności i gorszymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Applied Economic Perspectives and Policy informuje News-Medical.

Dane z ogólnokrajowego badania

Autorzy wykorzystali dane z Household Pulse Survey — szeroko zakrojonego reprezentatywnego badania US Census Bureau. Przeanalizowali tygodniowe wydatki gospodarstw domowych na żywność i gotowe posiłki, wskaźniki niedostatecznego dostępu do żywności oraz dane dotyczące stanu psychicznego respondentów.

Według badaczy ceny żywności w amerykańskich sklepach wzrosły między 2020 a 2024 rokiem o ponad 20% i wyprzedzały ogólną inflację. Wśród czynników wzrostu cen wymienili pandemię COVID-19, związane z klimatem zakłócenia dostaw oraz rosnące koszty energii.

Cztery modele reagowania

Zespół wyróżnił cztery typy zachowań gospodarstw domowych. Około 44% z nich niemal nie zmieniło swoich nawyków zakupowych. Kolejne 28% przeszło na tańsze produkty generyczne, wybierało sklepy z niższymi cenami i rzadziej jadło poza domem.

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Około 20% gospodarstw domowych stosowało szerszy zestaw działań: ograniczało wydatki, odkładało duże zakupy, a w niektórych przypadkach także leczenie. Pozostałe 8% podejmowało bardziej radykalne kroki: podejmowało dodatkową pracę, korzystało z kredytów lub pożyczek, zmniejszało oszczędności i składki emerytalne, a także wydatki na ogrzewanie lub energię elektryczną.

Strategie nie zawsze chronią przed trudnościami

We wszystkich czterech grupach inflacja była związana ze wzrostem wydatków na żywność, większym prawdopodobieństwem niedostatecznego dostępu do żywności i gorszymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. Jednocześnie poziomy ryzyka różniły się. Wśród gospodarstw domowych stosujących najbardziej rygorystyczne ograniczenia odnotowano jedne z najmniejszych wzrostów wskaźników niedostatecznego dostępu do żywności i lęku. Badacze przypuszczają, że grupa ta mogła być szczególnie narażona jeszcze przed nasileniem się inflacji.

Główna autorka pracy, docentka ekonomii rolnictwa Yizao Liu, zaznaczyła, że intensywne sposoby oszczędzania często nie są oznaką skutecznej adaptacji, lecz sygnałem znacznej presji finansowej. Jej zdaniem kompleksowe wsparcie łączące pomoc żywnościową, rekompensatę kosztów mieszkaniowych i zasoby dotyczące zdrowia psychicznego może być skuteczniejsze niż odrębne programy.

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