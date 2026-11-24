W kanadyjskiej Arktyce pozostałość Lądolodu Laurentyjskiego — czapa lodowa Barnesa — zaczęła ponownie się rozszerzać około 2 tysiące lat temu. Jednak w latach 60. XX wieku trend ten odwrócił się w kierunku cofania lodu. Badacze uważają, że mogła to być wczesna faza nowego okresu zlodowacenia, przerwana przez globalne ocieplenie, informuje ScienceDaily.

Rośliny pod lodem

Geochemicy Nicolas Young i Jörg Schaefer z Obserwatorium Ziemi Lamont-Doherty w Columbia Climate School wraz z kolegami zbadali historię Lądolodu Laurentyjskiego. W przeszłości pokrywał on znaczną część Kanady i północnych Stanów Zjednoczonych, a czapa lodowa Barnesa w środkowej części Wyspy Baffina w Nunavut jest jego ostatnim zachowanym fragmentem.

W przeciwieństwie do większości lodowców czapa Barnesa jest przymarznięta do podłoża skalnego i nie przesuwa się po powierzchni. Dlatego pod nią mogły zachować się rośliny, które rosły na tym obszarze przed nasunięciem się lodu. Po rozpoczęciu cofania się czapy w 1960 roku szczątki roślin stopniowo się odsłaniały. Naukowcy zastosowali datowanie radiowęglowe, aby ustalić, kiedy rośliny zostały pogrzebane pod lodem, i odtworzyć postęp jego krawędzi.

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Interpretacja początku zlodowacenia

Zgodnie z wynikami pracy opublikowanej w czasopiśmie Science, Lądolód Laurentyjski osiągnął najmniejszy rozmiar około 3 tysiące lat temu. Mniej więcej tysiąc lat później zachowane masy lodu zaczęły ponownie się powiększać. Autorzy proponują uznawać za początek okresu zlodowacenia nie pojawienie się ogromnych lądolodów kontynentalnych, lecz trwałe rozszerzanie się już istniejącego lodu.

Takie podejście różni się od wcześniejszych modeli klimatycznych, według których kolejny okres zlodowacenia miał rozpocząć się dopiero za tysiące lub dziesiątki tysięcy lat. Jednocześnie naukowcy podkreślają, że chodziło jedynie o wczesny etap: zauważalne ochłodzenie wymagałoby tysiącleci, a odtworzenie Lądolodu Laurentyjskiego w skali kontynentalnej — około 30 tysięcy lat.

Do lat 60. XX wieku czapa lodowa Barnesa zaczęła tracić latem więcej lodu, niż mogła odtworzyć zimą dzięki opadom śniegu. Według interpretacji badaczy zatrzymało to rozwój nowego zlodowacenia. Modele, na które powołują się autorzy, wskazują również, że czapa Barnesa może całkowicie zniknąć w ciągu najbliższych kilku stuleci.

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