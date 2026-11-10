Naukowcy wiążą gwałtowny spadek liczebności płazów w brazylijskim Lesie Atlantyckim w latach 70. i 80. XX wieku z rozprzestrzenieniem się grzyba chytridiowego Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). Badanie muzealnych okazów żab ze stacji Boracéia wykazało, że w 1978 roku nie było śladów patogenu, natomiast od 1983 roku stał się on szeroko rozpowszechniony, podaje Mongabay.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Molecular Ecology. Grzyb Bd powoduje u płazów śmiertelną zakaźną chorobę skóry. Atakuje skórę zwierząt, wpływając na pobieranie tlenu oraz regulację wody, soli i minerałów w organizmie. U zakażonych płazów mogą wystąpić zaczerwienienia, owrzodzenia, nadmierne złuszczanie skóry, a także zmiany neurologiczne i behawioralne.

Muzealne okazy przed i po spadku liczebności

Do analizy zespół wykorzystał 370 żab należących do 17 gatunków, zebranych w latach 70. i 80. XX wieku przez byłego kuratora Smithsonian Institution Williama Ronalda Heyera. W kolekcji nie ma zwierząt zebranych w latach 1979–1982 — właśnie w okresie gwałtownego spadku liczebności płazów.

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Badacze zastosowali testy PCR do wykrywania DNA Bd, przeanalizowali genotypy patogenu i sprawdzili próbki skóry pod kątem charakterystycznych zmian. Zbadali także jakość DNA, ponieważ przechowywanie w formalinie i etanolu powoduje jego degradację, oraz pobrali wymazy z naczyń, aby wykluczyć możliwe zanieczyszczenie. Analiza wykazała, że początkowo w okazach wykryto globalny szczep Bd-GPL, a później — mniej zjadliwy szczep Bd-Brazil.

Przyczyna spadku nie została jeszcze ostatecznie udowodniona

Autorzy pracy podkreślają, że wyników nie można uogólniać na cały Las Atlantycki. Ponadto dane historyczne nie pozwalają ostatecznie udowodnić związku przyczynowo-skutkowego. Badacz Uniwersytetu São Paulo Lucas Ferrante, który nie brał udziału w pracy, zaznaczył, że wykrycie patogenu po spadku populacji nie jest dowodem, iż to właśnie on spowodował śmierć żab. Jego zdaniem kluczową rolę mogły odegrać zaburzenia klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe.

Badania terenowe w Boracéia w 2022 i 2024 roku wykazały, że część gatunków, które silnie ucierpiały w latach 80., odbudowała się. Jednocześnie nawet pięć z 17 gatunków reprezentowanych w kolekcji mogło całkowicie zniknąć z tego obszaru, w tym żaba kolcokciuka z Rio Crossodactylus dispar oraz spłaszczona żaba wodospadowa Cycloramphus boraceiensis.

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