Przeszczep wątroby wiąże się ze znacznie dłuższym przeżyciem osób z chorobą wątroby związaną ze spożywaniem alkoholu. W badaniu z udziałem ponad 370 tysięcy pacjentów biorcy przeszczepu żyli średnio 7,1 roku w ciągu ośmiu lat po postawieniu diagnozy, podczas gdy osoby bez przeszczepu — 4,9 roku, informuje News-Medical.

Dane ponad 370 tysięcy pacjentów

Pracę opublikowano w czasopiśmie Alcohol: Clinical and Experimental Research. Naukowcy przeanalizowali krajowe dane dotyczące roszczeń ubezpieczeniowych pacjentów z ubezpieczeniem komercyjnym i programem Medicare Advantage, u których w latach 2017–2024 zdiagnozowano chorobę wątroby związaną z alkoholem. Uwzględnili również choroby współistniejące odnotowane w ciągu dziesięciu lat przed postawieniem diagnozy.

Spośród ponad 370 tysięcy uczestników około 3,5 tysiąca otrzymało przeszczep wątroby. W okresach obserwacji trwających trzy, pięć i osiem lat po diagnozie średnie przeżycie w grupie transplantacyjnej było o 25–45% dłuższe. Po uwzględnieniu różnic między grupami skorygowane ryzyko zgonu u biorców przeszczepu było o 63% niższe.

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Zastrzeżenia autorów i nierówny dostęp

Badanie miało charakter obserwacyjny: pacjenci, którzy otrzymali przeszczep, byli na ogół młodsi i mieli lepszy stan zdrowia według innych wskaźników. Autorzy skorygowali wyniki z uwzględnieniem tych różnic, jednak podkreślili, że dane wskazują na związek, a nie dowodzą, iż to właśnie transplantacja spowodowała dłuższe przeżycie.

Analiza ujawniła również różnice w dostępie do transplantacji ze względu na wiek, płeć, rasę i choroby współistniejące. Kobiety i Afroamerykanie mieli mniejsze szanse na otrzymanie przeszczepu, choć ryzyko zgonu nie było u nich wyższe niż u mężczyzn lub białych pacjentów. Większe szanse na transplantację miały osoby z niemetastatycznym rakiem wątroby, objawami dekompensacji wątroby oraz marskością wątroby związaną z alkoholem. Jednocześnie u pacjentów z odnotowaną diagnozą zaburzenia związanego z używaniem alkoholu szanse na transplantację stanowiły mniej niż połowę szans innych pacjentów.

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