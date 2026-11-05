Analiza skamieniałości roślin w bursztynie z Mjanmy wskazuje, że dawna flora Azji Południowo-Wschodniej mogła trafić tam na fragmencie skorupy ziemskiej, który około 150 mln lat temu oddzielił się od obszaru współczesnej północno-zachodniej Australii. Ten fragment, znany jako blok Zachodniej Birmy, przemieszczał się na północ przez starożytny Ocean Tetydy.

Skamieniałości w bursztynie

Jak informuje Live Science, naukowcy zbadali ponad 3 tysiące skamieniałości roślin z bursztynu z Mjanmy, zachowanych około 100 mln lat temu. Wśród znalezisk były kwiaty, liście, owoce i nasiona.

Skamieniałości należały do co najmniej 392 typów roślin kwiatowych. W bursztynie odkryto również pozostałości roślin iglastych, paproci, mchów, sagowców i wątrobowców. Zdaniem autorów odizolowany blok Zachodniej Birmy przez dziesiątki milionów lat znajdował się w pobliżu równika, gdzie gorący i wilgotny klimat umożliwiał dawnym liniom roślin przetrwanie i różnicowanie się.

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Dryf ku Azji

Z ustaleń badaczy wynika, że mikro-płyta dryfowała na północ przez około 100 mln lat, a jej zderzenie z Azją Południowo-Wschodnią rozpoczęło się około 50 mln lat temu. Około 80 mln lat temu z blokiem zderzyła się płyta indyjska, zmieniając orientację fragmentu skorupy. Później płyta indyjska i blok Zachodniej Birmy zderzyły się z Azją.

Badanie, opublikowane 27 października w czasopiśmie Nature Ecology & Evolution, podważa wcześniejsze przypuszczenia, że blok ten powstał bliżej współczesnej Azji Południowo-Wschodniej, a lokalne lasy tropikalne pojawiły się po wymarciu dinozaurów około 66 mln lat temu.

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