Badanie z udziałem 826 osób w USA i Chinach wykazało związek między wyższymi wynikami kobiet w testach zdolności poznawczych a gorszym traktowaniem przez współpracowników. Członkowie zespołów częściej uznawali uczestniczki z wyższymi wynikami za wrogie; zgłaszały one również mniejszą pomoc i częstsze przypadki utrudniania pracy, w tym ukrywanie informacji. Informuje o tym Deutsche Welle.

Jak przeprowadzono badanie

Autorzy przeprowadzili dwa badania. W pierwszym uczestniczyło 432 studentów kierunków biznesowych amerykańskiego uniwersytetu publicznego, którzy pracowali w małych zespołach nad projektem konsultingowym dla rzeczywistych organizacji. W drugim ankietowano 394 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy pracowali w zespołach firmy finansowej w Chinach.

Zdolności poznawcze oceniano za pomocą standaryzowanego testu rozumowania i rozwiązywania zadań, stosowanego przez pracodawców podczas rekrutacji. Członkowie zespołów nie znali wzajemnie swoich wyników testów. Oceniali współpracowników, a kilka tygodni później uczestnicy informowali, jak wiele pomocy otrzymali i jak często spotykali się z utrudnianiem pracy.

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Różnice między mężczyznami a kobietami

W obu grupach kobiety z wyższymi wynikami częściej oceniano jako wrogie. Wśród pracowników w Chinach uznawano je także za mniej przyjazne. Jednocześnie wysokie wyniki mężczyzn nie miały takiego negatywnego związku: wśród studentów w USA nie wpływały na nastawienie zespołu, natomiast wśród pracowników chińskiej firmy mężczyzn z wyższymi wynikami oceniano jako mniej wrogich, częściej im pomagano i rzadziej utrudniano im pracę.

Badacze wyjaśniają ten związek teorią ról społecznych: od mężczyzn częściej oczekuje się kompetencji i asertywności, a od kobiet ciepła i wsparcia. Autorzy podkreślili, że zaobserwowane efekty były niewielkie, a badanie wykazało związek, a nie dowiodło przyczynowości. Dane dotyczące pomocy i niewłaściwego traktowania uczestnicy przekazali samodzielnie.

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