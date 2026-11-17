Badanie z udziałem Uniwersytetu Harvarda i Dartmouth wykazało, że zakazy używania telefonów komórkowych w szkołach w USA mogą umiarkowanie poprawiać wyniki uczniów w nauce. Jak podaje The Verge, efekt takich ograniczeń można porównać do dodania jednego lub dwóch tygodni nauki do roku szkolnego.

Dane 3,3 mln uczniów

Naukowcy wspólnie z organizacją zajmującą się oceną osiągnięć akademickich NWEA przeanalizowali wyniki testów 3,3 mln uczniów z 4600 szkół. Dane obejmowały okres od roku szkolnego 2021–2022 do 2025–2026 i uwzględniały placówki zarówno z zakazem telefonów, jak i bez niego.

Według szacunków autorów wpływ szkolnych ograniczeń może odpowiadać około połowie spadku osiągnięć edukacyjnych amerykańskich uczniów między 2013 rokiem a początkiem pandemii COVID-19 w 2020 roku. Thomas Kane, dyrektor wydziału Centrum Badań nad Polityką Edukacyjną Uniwersytetu Harvarda, nazwał wynik umiarkowanym, ale takim, jakiego badacze się spodziewali.

W przeciwieństwie do wcześniejszego ogólnokrajowego badania w USA nowa praca wykorzystywała dane dotyczące poszczególnych uczniów, a nie uśrednione wskaźniki szkół. Według badaczy umożliwiło to uwzględnienie większej liczby czynników i prześledzenie wpływu ograniczeń na uczniów o różnym poziomie strat w nauce.

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Koszty i korzystanie poza szkołą

Autorzy porównali także koszty różnych sposobów poprawy wyników. Według ich wyliczeń zakup zamykanych etui dla klasy liczącej 17 uczniów kosztowałby około 425 dolarów na jednego nauczyciela. Dodatkowy tydzień wypłacania nauczycielowi średniego wynagrodzenia kosztowałby 2080 dolarów.

Badacze nie stwierdzili dużej różnicy w wpływie szkolnych zakazów między uczniami w różnym wieku lub o różnym poziomie osiągnięć. Kane zasugerował, że część różnic w wynikach nauki może wyjaśniać korzystanie z telefonów poza szkołą, jednak trudniej to sprawdzić z powodu braku podobnych ograniczeń w domu.

Tego lata Meta, w ramach porozumienia o wartości 17,1 mld dolarów z niemal wszystkimi stanami USA, zgodziła się wprowadzić szerokie ograniczenia dla użytkowników poniżej 18. roku życia. Między innymi przewidują one domyślne limity czasu dla nastolatków w aplikacjach firmy.

Kane uważa, że zmiany te mogą dać naukowcom możliwość porównania wyników w nauce przed i po możliwym ograniczeniu korzystania z mediów społecznościowych poza szkołą. Jednocześnie, jak powiedział, trudno będzie ustalić, czy nastolatki rzeczywiście będą spędzać mniej czasu w usługach Mety i czy nie przeniosą go na inne platformy. Dla dokładniejszej analizy platformy będą musiały udostępniać badaczom zanonimizowane zagregowane dane, w tym według szkół lub innych grup.

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