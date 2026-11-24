Naukowcy w USA z Case Western Reserve University, University Hospitals oraz Louis Stokes Cleveland VA Medical Center ustalili związek między narażeniem na drobnocząsteczkowe zanieczyszczenie powietrza a wyższym ryzykiem choroby Alzheimera i pokrewnych form demencji. Jak informuje News-Medical, praca połączyła analizę danych medycznych niemal pół miliona osób z eksperymentami na myszach.

Dane UK Biobank

Naukowcy przeanalizowali informacje dotyczące około 500 tysięcy dorosłych uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank, których stan zdrowia obserwowano przez okres do 14 lat. Osoby mieszkające w jednej trzeciej obszarów o najwyższym poziomie zanieczyszczenia miały o 25% większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby Alzheimera lub związanej z nią demencji niż mieszkańcy najmniej zanieczyszczonej jednej trzeciej obszarów.

Związek ten utrzymywał się po uwzględnieniu wieku, palenia tytoniu, cukrzycy i innych czynników. Podwyższone ryzyko odnotowano niezależnie od stopnia odziedziczonej genetycznej predyspozycji danej osoby do choroby Alzheimera.

Eksperymenty na myszach

Aby sprawdzić możliwy mechanizm oddziaływania, zespół przez pięć miesięcy wystawiał myszy na działanie powietrza zewnętrznego z Cleveland. Drobne cząstki stałe PM2.5 w tym powietrzu skoncentrowano do poziomów podobnych do tych występujących w najbardziej zanieczyszczonych miastach świata.

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U zdrowych myszy badacze odnotowali problemy z pamięcią, zwiększoną przepuszczalność bariery krew-mózg oraz zapalenie mózgu. Obniżył się u nich także stosunek NAD+/NADH, który odzwierciedla stan energetyczny mózgu i jego zdolność do przeciwdziałania uszkodzeniom oraz chorobom. W hipokampie, związanym z uczeniem się i pamięcią, wzrosło obumieranie nowo powstałych neuronów.

Zanieczyszczenie zmieniło aktywność genów w mikrogleju — komórkach odpornościowych mózgu, które zwykle oczyszczają go z resztek komórkowych i zwalczają infekcje. U myszy bez blaszek amyloidowych pojawiły się zmiany podobne do objawów choroby Alzheimera. U zwierząt genetycznie predysponowanych do tej choroby zanieczyszczone powietrze również przyspieszyło gromadzenie się blaszek amyloidowych.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Journal of Neuroinflammation. Autorzy zaznaczają, że zidentyfikowali jeden z mechanizmów, przez które zanieczyszczone powietrze szkodzi zdrowemu mózgowi i może przyspieszać przebieg choroby Alzheimera.

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