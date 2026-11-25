Zakrojone na szeroką skalę badanie genetyczne wykazało związek wzrostu człowieka z 207 genami i 121 rzadkimi wariantami DNA. W głównej części pracy przeanalizowano dane 826 066 osób, a wyniki sprawdzono w kolejnych sześciu niezależnych kohortach obejmujących 624 567 uczestników, informuje Nature.

Duże efekty rzadkich wariantów

Naukowcy osobno badali powszechne warianty genetyczne, rzadkie zmiany w egzomie oraz łączny wpływ rzadkich zmian w obrębie genów. Analiza powszechnych wariantów określiła 3 034 niezależne asocjacje, które łącznie wyjaśniają około 25% obserwowanej zmienności wzrostu.

Największe zainteresowanie wzbudziły rzadkie warianty zaburzające funkcjonowanie białek. W przypadku 17 genów takie pojedyncze warianty wiązały się ze średnią różnicą wzrostu wynoszącą 8,92 cm. W pracy zaznaczono, że jest to znacznie więcej niż średni efekt wariantów zwykle wykrywanych w badaniach genomowych.

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Do tych genów należą geny związane z organizacją macierzy zewnątrzkomórkowej, rozwojem szkieletu oraz szlakami sygnałowymi hormonu wzrostu i insulinopodobnego czynnika wzrostu, WNT/β-kateniny oraz TGFβ. Rozszerzenie analizy o warianty zaburzające funkcję białka, występujące z częstością do 1%, umożliwiło zidentyfikowanie łącznie 76 genów, z których 62 nie wykryto w analizie wyłącznie pojedynczych wariantów.

Weryfikacja wyników i prognozowanie

W niezależnych próbach nominalną istotność statystyczną potwierdzono dla 203 z 207 genów, czyli 98,1%, oraz dla 113 ze 125 pojedynczych wariantów, czyli 90,4%. Kierunek efektu był zgodny między analizą główną a analizą replikacyjną dla wszystkich 179 genów ocenionych w testach łącznego obciążenia rzadkimi wariantami oraz dla wszystkich wariantów z wyjątkiem jednego.

Autorzy sprawdzili również, czy rzadkie warianty poprawiają genetyczne prognozowanie wzrostu. Wśród 337 nosicieli wariantów w 17 genach dodanie ich efektów do modelu opartego na powszechnych wariantach podniosło wartość R² do 0,72. Jednocześnie warianty te występują bardzo rzadko, dlatego ich wkład w prognozowanie wzrostu dla całej populacji jest ograniczony.

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