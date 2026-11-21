Badanie Uniwersytetu Monasha, opublikowane w American Journal of Biological Anthropology, proponuje rewizję klasyfikacji przodków człowieka i włączenie do rodzaju Homo gatunków tradycyjnie zaliczanych do rodzajów Australopithecus i Paranthropus. Chodzi o gatunki ludzkie i bliskich kopalnych krewnych, którzy żyli w ciągu ostatnich czterech–pięciu milionów lat, informuje ScienceDaily.

Propozycja rewizji taksonomii

Autor pracy, pracownik naukowy Monash Biomedicine Discovery Institute Ian Towle, uważa, że granice między trzema grupami stają się coraz trudniejsze do uzasadnienia. Szczątki kopalne wskazują nie na prostą sekwencję gatunków, lecz na złożone drzewo ewolucyjne z licznymi gałęziami i gatunkami, które istniały jednocześnie.

Taksonomia klasyfikuje żywe i wymarłe organizmy według ich cech i powiązań ewolucyjnych. Rodzaj jest poziomem klasyfikacji stojącym wyżej niż gatunek: współczesny człowiek należy do gatunku Homo sapiens, gdzie Homo jest nazwą rodzaju. Współczesne podejścia coraz częściej opierają się na ewolucyjnym pochodzeniu organizmów, a nie tylko na ich zewnętrznym podobieństwie.

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Cechy rodzaju Homo straciły wyrazistość

Wcześniej przedstawicieli Homo odróżniano od innych dawnych krewnych człowieka na podstawie połączenia cech anatomicznych i behawioralnych, w tym względnie dużego mózgu oraz złożonego używania narzędzi. Naukowcy odkryli jednak przedstawicieli Homo z małymi mózgami, a także dane wskazujące na bardziej złożone zachowania australopiteków i parantropów, niż wcześniej zakładano.

Zdaniem Towle’a rozszerzenie rodzaju Homo pozwoliłoby dokładniej odzwierciedlić powiązania ewolucyjne i uniknąć ciągłego rewidowania granic między dużymi grupami po nowych odkryciach kopalnych. Proponowana zmiana jest obecnie argumentem naukowym, a nie oficjalnie przyjętą klasyfikacją.

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