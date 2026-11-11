Naukowcy ze Szkoły Medycznej Icahna w systemie opieki zdrowotnej Mount Sinai ustalili, że reklamy produktów farmaceutycznych mogą wpływać na wybór leczenia rekomendowanego przez modele sztucznej inteligencji. Jak informuje News-Medical, uczeni przetestowali 12 modeli dużych firm technologicznych, w tym Google, OpenAI i Anthropic.

Jak przeprowadzono eksperyment

Modelom przedstawiono identyczne przypadki kliniczne przygotowane przez lekarzy. W jednej wersji przed opisem przypadku umieszczono wyraźnie oznaczoną reklamę rzeczywistego leku, a w drugiej reklamy nie było. Dane pacjenta i możliwe opcje terapii nie ulegały zmianie, dzięki czemu badacze mogli ocenić sam wpływ przekazu reklamowego.

Łącznie zespół przeanalizował 258 559 odpowiedzi AI w 33 scenariuszach klinicznych. W obecności reklamy modele wybierały reklamowany lek w 47,6% odpowiedzi, podczas gdy bez reklamy było to 35%. W czterech scenariuszach częstotliwość wyboru reklamowanego leku wzrosła z zera do 100% po dodaniu ogłoszenia.

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Rekomendacje mogły pozostawać akceptowalne

Autorzy podkreślili, że wpływ reklamy nie musiał oznaczać pojawienia się niebezpiecznych lub nieodpowiednich rekomendacji. W ramach badania reklamy nie wykazały wyraźnego wzrostu rekomendacji niezweryfikowanych suplementów ani wyraźnie nieoptymalnych leków. Jednocześnie AI mogła zmieniać preferencje między kilkoma klinicznie akceptowalnymi opcjami leczenia.

W próbce odpowiedzi tekstowych modele bezpośrednio wspominały reklamę tylko w 29,9% przypadków, choć częściej powtarzały informacje lub twierdzenia z ogłoszeń. Badacze nie oceniali, czy takie zmiany rekomendacji wpłynęły na rzeczywiste recepty wystawiane przez lekarzy, decyzje pacjentów, koszty leczenia lub jego wyniki.

Artykuł „Pharmaceutical advertising and drug recommendations by consumer-facing artificial intelligence: A controlled study” opublikowano online 11 listopada 2026 roku w czasopiśmie The Lancet Digital Health. Autorzy proponują, aby twórcy AI i systemy medyczne sprawdzali odpowiedzi modeli z treściami reklamowymi i bez nich, ujawniali ich obecność oraz oddzielali materiały promocyjne od porad klinicznych.

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