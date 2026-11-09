Naukowcy ze Stanford Medicine wraz z kolegami przeanalizowali dane z ochraniaczy na zęby z czujnikami ruchu, noszonych przez sportowców w siedmiu dyscyplinach, i doszli do wniosku, że liniowe przyspieszenie głowy lepiej przewiduje wstrząśnienie mózgu niż przyspieszenie obrotowe. Jak informuje News-Medical, wyniki podważają rozpowszechnioną od niemal 85 lat hipotezę, według której za główny czynnik wstrząśnienia mózgu uznawano właśnie ruch obrotowy głowy.

Dane z ochraniaczy na zęby z czujnikami

Analiza objęła dane 203 sportowców i sportsmenek z siedmiu dyscyplin, w tym futbolu amerykańskiego, lacrosse i mieszanych sztuk walki. Badacze przeanalizowali 47 uderzeń, po których odnotowano wstrząśnienie mózgu, a także 3804 uderzenia bez takiego skutku. Uderzenia rejestrowano na wideo, a wstrząśnienie mózgu określał personel medyczny na miejscu lub rozpoznawano je podczas przeglądu nagrań na podstawie widocznych oznak urazu, w tym dezorientacji lub zaburzeń równowagi.

W modelu matematycznym szczytowe przyspieszenie liniowe okazało się najdokładniejszym pojedynczym wskaźnikiem prawdopodobieństwa wstrząśnienia mózgu. Dodanie szczytowego przyspieszenia obrotowego nie poprawiło dokładności modelu, podczas gdy uwzględnienie szczytowej prędkości obrotowej przyniosło niewielką poprawę. Autorzy zaznaczyli, że w przypadku oddziaływań trwających dłużej, w tym urazów typu smagnięcia biczem, przyspieszenie obrotowe może mieć większe znaczenie.

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Ocena ryzyka dla kasków

Według obliczeń zespołu uderzenie z liniowym przyspieszeniem głowy wynoszącym 100 g, czyli 100 razy większym od standardowego przyspieszenia swobodnego spadku, wiąże się z 50-procentowym ryzykiem wstrząśnienia mózgu. Dla porównania, średnie uderzenie w głowę w futbolu amerykańskim wynosi około 25 g. Według danych z ochraniaczy na zęby z czujnikami zderzenie z przyspieszeniem 150 g wiąże się z ryzykiem wstrząśnienia mózgu przekraczającym 99%.

Naukowcy wskazują, że powszechnie stosowany próg 50-procentowego ryzyka wstrząśnienia mózgu na poziomie 192 g wyznaczono na podstawie danych z czujników zamocowanych na kaskach. Takie systemy mogą mniej dokładnie odzwierciedlać ruch głowy, ponieważ kask przesuwa się podczas uderzenia. Jednocześnie autorzy podkreślają, że niemal wszystkie zderzenia powodują zarówno ruch liniowy, jak i obrotowy, a nowe wyniki nie oznaczają, że ruch obrotowy jest bezpieczny.

Osobno badacze przetestowali na manekinach kaski futbolowe z płynnymi nakładkami. Przy najwyższym poziomie obciążenia, który oceniali, wyliczone ryzyko wstrząśnienia mózgu wyniosło 73,3% dla standardowych kasków i 55,7% dla kasków z takimi nakładkami. Starszy autor pracy, David Camarillo, jest współzałożycielem firmy SoftShox, która uzyskała licencję na technologię Stanforda i produkuje te nakładki. Autorzy podkreślili, że do potwierdzenia wniosków potrzebne są dalsze badania.

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