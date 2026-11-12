W brazylijskim Pantanalu naukowcy odkryli, że jaguary często wchodzą ze sobą w interakcje i mogą przejawiać zachowania społeczne. Analiza 13 lat obserwacji wykazała, że zwierzęta te nie tylko spotykają się w parach, lecz mogą także wspólnie się bawić, wylizywać się nawzajem, polować i patrolować terytorium, podaje Mongabay.

167 zarejestrowanych interakcji

Naukowcy z projektu Jaguar ID prowadzą codzienne obserwacje w porze suchej w Pantanalu — od czerwca do października — od 2013 roku. Na podstawie zdjęć i nagrań wideo zidentyfikowali 459 jaguarów dzięki unikalnemu wzorowi rozet na ich futrze. Dane uzupełniono również materiałami zebranymi przez uczestników nauki obywatelskiej.

Zespół zarejestrował 167 przypadków interakcji między parami jaguarów. Niemal połowa z nich dotyczyła dwóch samców, 31% — samca i samicy, a kolejne 17% — dwóch samic. Około jedna czwarta kontaktów miała charakter agresywny. Kolejne 36,5% uznano za neutralne: zwierzęta odpoczywały lub polowały osobno na tym samym obszarze. Niemal 39% interakcji miało charakter społeczny.

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Różnice między samcami a samicami

Wśród przykładów zachowań społecznych badacze opisali, jak dwie siostry z różnych miotów wylizywały się nawzajem. W innym przypadku dwa spokrewnione samce wspólnie przemieszczały się po terytorium i je patrolowały. Wśród jaguarów, których historia rodzinna jest znana, spokrewnione samce częściej miały pozytywne kontakty. W przypadku samic takiej prawidłowości nie stwierdzono.

Autorka badania Valeria Boron przypuszcza, że samice, które często mają młode, mogą zachowywać się bardziej obronnie. Powiązała tę hipotezę z odnotowanym w regionie przypadkiem zabicia młodego przez inną samicę. Badacze uważają również, że samce mogą lepiej tolerować wzajemną obecność ze względu na sprzyjające środowisko Pantanalu i dużą liczbę ofiar.

Jednocześnie biolog ochrony przyrody Stijn Verschueren z Uniwersytetu w Bernie ostrzegł, że wszystkie obserwacje prowadzono na brzegach rzek na obszarze o bardzo wysokim zagęszczeniu jaguarów i ich ofiar. Dlatego wyniki te niekoniecznie dotyczą populacji jaguarów w innych regionach.

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