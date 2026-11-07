Długoterminowe badanie wśród dorosłych w USA wykazało związek między regularnym spożywaniem kawy z kofeiną a niższym ryzykiem demencji, a także lepszymi wynikami poznawczymi wraz z wiekiem. Najsilniejsze związki zaobserwowano u osób, które wypijały codziennie dwie–trzy filiżanki kawy z kofeiną, informuje ScienceDaily.

Różnica w częstości demencji

Uczestników obserwowano przez okres do 43 lat. Wśród osób spożywających większe ilości kawy z kofeiną odnotowano 141 przypadków demencji na 100 tys. osób rocznie. W przypadku tych, którzy rzadko pili taką kawę lub nie pili jej wcale, wskaźnik ten wynosił 330 przypadków na 100 tys. osób rocznie.

Uczestnicy, którzy pili więcej kawy z kofeiną, rzadziej zgłaszali również subiektywne pogorszenie funkcji poznawczych — pogorszenie pamięci lub myślenia, które dana osoba zauważa samodzielnie. Takie zmiany zgłosiło 7,8% osób o wyższym spożyciu kawy, wobec 9,5% wśród tych, którzy spożywali niewiele kawy z kofeiną lub nie spożywali jej wcale.

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Kawa bezkofeinowa nie wykazała takiego związku

Związek między kawą a zdrowiem poznawczym utrzymywał się niezależnie od genetycznego ryzyka demencji. Jednocześnie spożywanie większej ilości kawy niż dwie–trzy filiżanki dziennie nie wiązało się z dodatkowymi korzyściami.

Spożywanie herbaty również wiązano z niższym ryzykiem demencji i lepszymi wynikami poznawczymi. Najkorzystniejszym poziomem okazała się jedna–dwie filiżanki herbaty dziennie. Badanie nie rozróżniało herbaty z kofeiną i bezkofeinowej, dlatego nie pozwala określić roli kofeiny w tym związku.

W przypadku kawy bezkofeinowej nie stwierdzono analogicznego związku. Badacze podkreślają, że uzyskane wyniki wskazują na związek, a nie dowodzą, że kawa bezpośrednio zapobiega demencji.

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