Naukowcy w USA stwierdzili związek między bardziej intensywnym spożywaniem alkoholu, bardziej zróżnicowanymi sposobami używania konopi a wyższym prawdopodobieństwem dużego epizodu depresyjnego wśród nastolatków w wieku 12–17 lat. O wynikach pracy naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Texas A&M informuje News-Medical.

Dane z badania ankietowego z 2023 roku

Autorzy przeanalizowali dane z amerykańskiego Krajowego Badania na temat Używania Narkotyków i Zdrowia z 2023 roku. Próba objęła 9 817 amerykańskich nastolatków w wieku od 12 do 17 lat.

Naukowcy oceniali wzorce spożywania alkoholu — od okazjonalnego po częste lub intensywne — a także liczbę sposobów używania konopi. Wśród tych sposobów były palenie, wapowanie i spożywanie produktów jadalnych z konopiami.

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Grupy z wyższym prawdopodobieństwem depresji

Według wniosków badania, im intensywniej nastolatki spożywały alkohol i im więcej form używania konopi stosowały, tym wyższe było prawdopodobieństwo dużego epizodu depresyjnego. Wyższe prawdopodobieństwo odnotowano także wśród dziewcząt, starszych nastolatków i nastolatków o pochodzeniu wielorasowym — niezależnie od używania alkoholu czy konopi.

Główny autor pracy, Sunhyon Chun, wezwał rodziców, lekarzy i pracowników szkół, by traktowali używanie substancji psychoaktywnych i depresję wśród nastolatków jako powiązane kwestie oraz prowadzili badania przesiewowe w obu kierunkach. Badanie ma charakter przekrojowy, dlatego ustala związki statystyczne w badanej grupie, a nie zależności przyczynowo-skutkowe.

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