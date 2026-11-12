Badanie oparte na danych z dwóch amerykańskich baz ubezpieczeniowych powiązało przyjmowanie antybiotyku doksycykliny w pierwszym trymestrze ciąży z wyższym ryzykiem utraty ciąży w porównaniu z kilkoma innymi antybiotykami. Lek jest szeroko stosowany w leczeniu trądziku, infekcji dróg oddechowych, chlamydiozy i kiły — informuje Live Science.

Dane z dwóch baz ubezpieczeniowych

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Annals of Internal Medicine przeanalizowali 224 870 ciąż u pacjentek w wieku od 12 do 55 lat. Ponad 218 230 uczestniczek leczono z powodu infekcji dróg oddechowych, a ponad 6 630 — z powodu trądziku w okresie od poczęcia do końca pierwszego trymestru.

Około 4 385 uczestniczek otrzymało w tym czasie receptę na doksycyklinę, podczas gdy innym przepisano alternatywne antybiotyki. Wśród pacjentek z infekcjami dróg oddechowych ryzyko utraty ciąży w grupie doksycykliny było o 40–54% wyższe niż u osób przyjmujących amoksycylinę. W porównaniu z makrolidami, do których należy azytromycyna, różnica wyniosła odpowiednio 39% i 36% w obu bazach danych.

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Wyniki dotyczące leczenia trądziku

Wśród pacjentek, którym przepisano antybiotyki na trądzik, w jednej z baz doksycyklina wiązała się z o 49% wyższym ryzykiem utraty ciąży w porównaniu z klindamycyną. W drugiej bazie różnica ta nie była istotna statystycznie. Pierwsza autorka badania, Almut Winterstein, zasugerowała, że mogło to wynikać z mniejszej liczby pacjentek w odpowiedniej analizie.

Ogółem badacze oszacowali, że doksycyklina wiązała się z siedmioma–jedenastoma dodatkowymi przypadkami utraty ciąży na 100 ciąż w porównaniu z innymi rozpatrywanymi antybiotykami. Jednocześnie praca ma charakter obserwacyjny, a zatem nie dowodzi, że to sam lek spowodował takie przypadki.

Możliwy mechanizm nie został ustalony

Mechanizm możliwego związku nie został jeszcze wyjaśniony. Eksperymenty na zwierzętach sugerują, że doksycyklina może wpływać na wczesny rozwój łożyska, a autorzy dopuszczają także bezpośredni wpływ na zarodek, jednak wyjaśnienia te nie zostały potwierdzone u ludzi. Winterstein poradziła lekarzom, aby rozważali korzyści i ryzyko podczas przepisywania doksycykliny kobietom w ciąży lub planującym ciążę. W przypadku ciężkich infekcji lek ten może w niektórych sytuacjach nadal być najlepszą opcją leczenia.

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