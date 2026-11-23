Naukowcy w USA odkryli związek między wyższym poziomem witaminy D we krwi w średnim wieku a mniejszą liczbą złogów białka tau w mózgu około 16 lat później. Białko tau jest powiązane z chorobą Alzheimera. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Neurology Open Access informuje ScienceAlert.

Dane z wieloletniej obserwacji

Naukowcy przeanalizowali dane 793 mężczyzn i kobiet bez demencji z amerykańskiego Badania Serca we Framingham. Podczas pierwszego badania średni wiek uczestników wynosił 39 lat, a poziom witaminy D określono u nich na podstawie badania krwi.

Około 16 lat później u blisko 430 uczestników wykonano pozytonową tomografię emisyjną mózgu. Badania przeprowadzono, aby ocenić oznaki gromadzenia się białka tau i beta-amyloidu — złogów białkowych od dawna wiązanych z chorobą Alzheimera.

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Związek nie dowodzi przyczynowości

Analiza wykazała, że uczestnicy z wyższym poziomem witaminy D na początku obserwacji zazwyczaj mieli mniej złogów białka tau podczas późniejszego badania. Jednocześnie w tej grupie nie stwierdzono związku między poziomem witaminy D a beta-amyloidem.

Starsza autorka pracy, neurolog z Uniwersytetu w Galway Emer McGrath, zaznaczyła, że wyniki wskazują jedynie na związek między witaminą D a wczesnymi oznakami demencji w mózgu. Jak podkreśliła, aby ustalić, czy suplementy witaminy D mogą zapobiegać demencji, potrzebne są badania kliniczne.

Autorzy zwrócili również uwagę na wcześniejsze francuskie badanie: roczna interwencja żywieniowa nie wpłynęła na poziom białka tau u osób w wieku od 70 lat, które zgłaszały problemy z pamięcią. Naukowcy przypuszczają, że potencjalną interwencję należy osobno sprawdzić wśród młodszych osób zdrowych poznawczo.

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