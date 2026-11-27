We Francji, gdzie około 1,5 miliona osób cierpi z powodu niewystarczającego zaopatrzenia w wodę, międzynarodowe badanie odnotowało w latach 2023–2024 największy od 1991 roku spadek światowych zasobów wód powierzchniowych. W tym okresie globalny odpływ rzeczny był o około 5,7% niższy od średniej, a objętość wody w jeziorach i zbiornikach wodnych zmniejszyła się o 9,5%.

Dane dotyczące rzek i zbiorników wodnych

Jak informuje France 24, badanie prowadzone przez Chińską Akademię Nauk objęło około 150 dorzeczy, a także około 1,2 miliona jezior i zbiorników wodnych. Chodzi o zasoby wodne, od których bezpośrednio zależą zaopatrzenie w wodę pitną, nawadnianie, hydroenergetyka, transport wodny oraz siedliska wodnych roślin i zwierząt.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Science. Badanie objęło lata 2023 i 2024, które były najgorętszymi w całej historii obserwacji. Naukowcy odnotowali szczególnie znaczny spadek poziomu wód powierzchniowych w Ameryce Łacińskiej.

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Niedobór wody we Francji

Według danych francuskiego ministerstwa środowiska około 89 tysięcy osób w kraju jest objętych co najmniej jednym nadzwyczajnym ograniczeniem dostaw wody. Około dwie trzecie z nich doświadcza częściowych przerw w dostawie wody. W regionie Creuse w środkowej Francji władze w ubiegłym tygodniu skierowały cysterny, aby uzupełnić zapasy i wesprzeć zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Francuski instytut geologiczny poinformował, że mimo opadów dwie trzecie zasobów wód podziemnych w kraju pozostaje poniżej średniego miesięcznego poziomu. W Ameryce Łacińskiej spadek opadów był, według wniosków badaczy, związany z połączeniem El Niño i anomalnego ocieplenia Północnego Atlantyku.

Więcej opadów nad oceanami

Naukowcy ustalili, że w latach 2023–2024 ilość opadów nad oceanami wzrosła, podczas gdy nad lądem się zmniejszyła. Według jednego z autorów badania, Güntera Blöschla, globalne ocieplenie zmienia nie tylko parowanie, lecz także wielkoskalowy rozkład wody, dlatego susze mogą być silniejsze, niż można by oczekiwać wyłącznie z powodu wzrostu temperatury.

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