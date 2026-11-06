Badanie UCLA Health wykazało, że mężczyźni sporadycznie używający konopi silniej reagowali na ich palenie niż kobiety o podobnej częstotliwości używania, mimo w przybliżeniu takiego samego poziomu tetrahydrokannabinolu (THC) we krwi. Jak informuje News-Medical, wyniki opublikowano w czasopiśmie Neuropsychopharmacology.

Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy z Centrum Konopi i Kannabinoidów UCLA zaangażowali zdrowych dorosłych uczestników, których równo podzielono według płci i częstotliwości używania konopi: co tydzień lub codziennie. Podczas trzech oddzielnych sesji uczestnicy, nie wiedząc, który wariant otrzymali, palili placebo, konopie o niższym poziomie THC lub konopie o wyższym poziomie THC.

Uczestniczki nie stosowały antykoncepcji hormonalnej, a testy prowadzono w tej samej fazie cyklu menstruacyjnego. Autorzy określili tę pracę jako pierwszy eksperyment specjalnie zaprojektowany, aby jednocześnie zbadać wpływ płci i częstotliwości używania na krótkoterminowe skutki palenia konopi.

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Jakie uzyskano wyniki

Mężczyźni sporadycznie używający konopi zgłaszali silniejsze odczucie odurzenia, sedację i zaburzenia funkcjonowania niż pozostali uczestnicy. Zgłaszali także wyraźniejsze nieprzyjemne skutki, w tym lęk, i byli jedyną grupą, u której po paleniu konopi z THC istotnie wzrosła częstość akcji serca.

Kobiety i mężczyźni często używający konopi reagowali na nie podobnie. Niezależnie od płci, w grupach częstego używania silniej ujawniały się efekty, które autorzy zaliczyli do właściwości konopi związanych z uzależnieniem. Poziom THC we krwi nie wyjaśnił różnic: mężczyźni często używający konopi mieli tendencję do najwyższych poziomów THC, lecz zgłaszali słabsze efekty niż mężczyźni używający ich sporadycznie.

Autorzy przypuszczają, że kobiety mogą rozwijać tolerancję na konopie przy mniejszej częstotliwości używania, jednak wymaga to weryfikacji w większych badaniach. Wśród ograniczeń pracy wymienili małą próbę, eksploracyjny charakter części wniosków oraz niższe poziomy THC w testowanych próbkach w porównaniu z wieloma współczesnymi produktami.

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