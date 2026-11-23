Randomizowane badanie kliniczne w Sydney z udziałem 138 dorosłych osób ze stanem przedcukrzycowym lub wczesnym stadium cukrzycy typu 2 nie wykazało istotnych korzyści spersonalizowanej diety opracowanej za pomocą algorytmu uczenia maszynowego w porównaniu ze standardową dietą niskotłuszczową i bogatą w błonnik. Oba podejścia stosowano równocześnie z rozpoczęciem leczenia metforminą, informuje News-Medical.

Podobne wyniki po sześciu miesiącach

Przez sześć miesięcy uczestnicy przyjmowali metforminę o przedłużonym uwalnianiu w dawce 1,5 g dziennie i stosowali jedną z dwóch diet. W przypadku spersonalizowanego żywienia algorytm uwzględniał dane kliniczne, styl życia, wskaźniki monitorowania glukozy oraz dane dotyczące mikrobiomu jelitowego, prognozując reakcję na posiłki z listy ponad 5700 produktów. Standardowa dieta opierała się na australijskich zaleceniach.

Poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c obniżył się o 0,26% w grupie diety spersonalizowanej i o 0,29% w grupie standardowego żywienia. Uczestnicy stracili również porównywalną masę ciała — odpowiednio 4,6 kg i 4,4 kg; w obu grupach zmniejszyły się ilość tłuszczu trzewnego i skurczowe ciśnienie tętnicze. Spersonalizowana dieta nieco silniej obniżała krótkoterminową zmienność poziomu glukozy, jednak badacze uznają kliniczne znaczenie tej różnicy za niepewne.

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Zmiany mikrobiomu

Analiza próbek kału wykazała spadek bogactwa gatunkowego bakterii jelitowych w obu grupach. W grupie spersonalizowanego żywienia zmniejszyła się różnorodność mikrobiomu, a w grupie standardowej diety obniżył się poziom octanu i maślanu w kale. Jednocześnie nie odnotowano statystycznie istotnych różnic między dietami pod względem tych wskaźników.

Początkowo badacze planowali zrekrutować 264 uczestników, jednak nabór ograniczono z powodu pandemii COVID-19. Autorzy zaznaczyli także, że badanie nie obejmowało odrębnych grup otrzymujących wyłącznie metforminę albo wyłącznie interwencję dietetyczną, a wśród uczestników przeważały kobiety z wysokim poziomem wykształcenia. Ogranicza to możliwość uogólnienia wniosków na szersze grupy pacjentów.

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