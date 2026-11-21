Badanie przeprowadzone w brazylijskim mieście Belo Horizonte z udziałem ponad 5 700 dzieci wykazało około 69% niższą częstość infekcji dengą i chikungunyą na obszarach z komarami przenoszącymi bakterię Wolbachia niż na podobnych obszarach. Jak podaje The Independent, efekt ten utrzymywał się nawet podczas ciężkiego wybuchu dengi w Brazylii w 2024 roku.

O wynikach poinformowała dr Shri Edupuganti z Uniwersytetu Emory, która należała do międzynarodowej grupy badawczej. Wnioski przedstawiono na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny.

Jak działa Wolbachia

Naukowcy hodują komary będące nosicielami Wolbachia — bakterii powszechnej wśród wielu owadów i nieszkodliwej dla ludzi. Komary Aedes aegypti, które mogą przenosić dengę, zazwyczaj nie mają tej bakterii. Wolbachia znacząco ogranicza zdolność komarów do przenoszenia określonych wirusów.

Samice przekazują bakterię potomstwu. Dlatego po wypuszczeniu wystarczającej liczby takich komarów — samców i samic — Wolbachia może stopniowo zadomowić się w lokalnej populacji. Badania terenowe w Indonezji i innych krajach już wykazały, że strategia ta może wyraźnie zmniejszyć liczbę zdiagnozowanych przypadków dengi.

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Badania krwi uczestników

W Belo Horizonte badacze nie ograniczyli się do danych o postawionych diagnozach, ponieważ osoby z łagodnymi objawami mogą nie otrzymać takiej diagnozy. Analizowali krew uczestników pod kątem oznak dengi, chikungunyi lub wirusa Zika.

Ekspert ds. zdrowia globalnego z Uniwersytetu Bostońskiego David Hamer, który nie brał udziału w badaniu, nazwał wyniki obiecującymi. Jego zdaniem połączenie tego podejścia z innymi środkami zwalczania chorób przenoszonych przez komary może istotnie ograniczyć rozprzestrzenianie się dengi.

Badanie przedstawiono w czasie dużego wybuchu dengi w amerykańskim stanie Floryda. Według stanu na piątek urzędnicy stanowi odnotowali ponad 650 przypadków lokalnego zakażenia, z czego około trzy czwarte w hrabstwie Hillsborough, gdzie znajduje się Tampa.

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