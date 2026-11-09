W Japonii naukowcy przeanalizowali dane 6 803 uczestników projektu 4D i zidentyfikowali dwa przeciwstawne profile mikrobiomu jelitowego, statystycznie powiązane ze stylem życia, ogólnym stanem zdrowia i 15 chorobami przewlekłymi. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine.

Jakie nawyki powiązano z mikrobiomem

Badacze przeanalizowali 28 czynników stylu życia, w tym dietę, spożycie alkoholu, palenie, aktywność fizyczną i długotrwałe siedzenie. Żywność roślinna, produkty fermentowane, kawa i aktywność fizyczna były przeważnie powiązane z prozdrowotnymi wzorcami mikrobiologicznymi. Rafinowane węglowodany, palenie i siedzenie przez co najmniej 9,5 godziny dziennie częściej wiązały się ze wzorcami związanymi z chorobami.

Do mikrobiologicznych mediatorów powiązanych ze zdrowiem należały bakterie produkujące maślan, w tym Faecalibacterium prausnitzii, Anaerostipes hadrus i Fusicatenibacter saccharivorans. Cechy te korelowały z wyższym poziomem krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale, przede wszystkim maślanu, oraz niższymi wskaźnikami stanu zapalnego. Warzywa, owoce i grzyby były również powiązane z przewidywanymi mikrobiologicznymi szlakami rozkładu polisacharydów roślinnych, w tym pektyny, hemicelulozy i celulozy.

Kawa, produkty mleczne i siedzący tryb życia

Spożycie kawy wiązało się z prozdrowotnymi wzorcami mikrobiologicznymi, w tym z bakteriami produkującymi maślan. Lawsonibacter asaccharolyticus okazała się potencjalnym mikrobiologicznym mediatorem statystycznego związku między piciem kawy a niższym prawdopodobieństwem nieswoistych chorób zapalnych jelit.

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Związki z produktami mlecznymi były bardziej złożone. Spożywanie mleka i jogurtu wiązało się z gatunkami Bifidobacterium i genami metabolizmu laktozy. Jednocześnie w przypadku nieswoistych chorób zapalnych jelit, cukrzycy typu 2 i depresji w związkach ze spożyciem produktów mlecznych częściej przeważały wzorce mikrobiologicznego pośrednictwa związane z chorobami. Rafinowane węglowodany, w tym ryż, chleb, makaron i słodkie napoje gazowane, częściej łączyły się z mikrobiologicznymi cechami wykorzystania skrobi i cukrów, produkcji mleczanu oraz tworzenia biofilmów.

Sprawdzenie ocen prognostycznych

Na podstawie profili gatunków bakterii autorzy stworzyli oceny MADE służące do rozróżniania ogólnego stanu zdrowia i poszczególnych chorób przewlekłych. Sprawdzono je w japońskiej kohorcie oraz w 13 niezależnych kohortach zewnętrznych obejmujących 3 095 osób. W 11 kohortach oceny wykazywały stabilną zdolność rozróżniania uczestników z chorobami i bez nich, choć dokładność dla zespołu jelita drażliwego była ograniczona.

Autorzy podkreślili, że badanie nie ustanawia związku przyczynowo-skutkowego. Dane dotyczące stylu życia uczestnicy zgłaszali samodzielnie, a możliwość zastosowania wniosków poza Japonią wymaga dalszych badań.

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