Naukowcy z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii przeanalizowali 2414 zanonimizowanych próbek moczu z rzeczywistych spraw sądowo-medycznych z lat 2024–2026. Oceniali, czy biomarker GHB-pentoza może pomóc wykrywać użycie lub podanie gamma-hydroksymaślanu (GHB). Jak podaje News-Medical, związek wykryto we wszystkich 21 próbkach od żyjących osób, u których badanie potwierdziło obecność GHB.

Marker wykrywano przy niskim poziomie GHB

W kolejnych 14 próbkach poziom GHB był niższy od progu ustalonego dla testu, jednak GHB-pentozę mimo to wykryto. W ośmiu z tych przypadków okoliczności wspierały podejrzenie wcześniejszego użycia lub podania GHB. Wśród nich były trzy domniemane przestępstwa — dwa rabunki i jedno zgłoszenie napaści seksualnej. Próbki moczu w tych sprawach pobrano 13–16 godzin po zdarzeniu.

GHB może być używany jako substancja rekreacyjna lub potajemnie podawany ofiarom. Jego potwierdzenie w medycynie sądowej jest trudne: zwykłe okno wykrywania wynosi około sześciu godzin we krwi i 12 godzin w moczu. Ponadto GHB w niewielkich ilościach naturalnie występuje w organizmie i może powstawać po śmierci.

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Dane z próbek osób zmarłych

Naukowcy zbadali również próbki moczu pobrane od osób zmarłych. W 20 próbkach odnotowano podwyższony poziom GHB, lecz nie wykryto GHB-pentozy; w kolejnych czterech próbkach obecne były obie substancje. Według autorów biomarker może być użyteczny w badaniu zgonów, jednak potrzebne są dalsze badania.

GHB-pentoza jest związkiem GHB z cukrem, prawdopodobnie rybozą, chociaż jej dokładna struktura chemiczna nie została ostatecznie ustalona. Kontrolowane badanie z 2025 roku wykazało, że marker może być oznaczalny w moczu do trzech dni po użyciu GHB. Nowa praca potwierdziła również możliwość jego wykrywania za pomocą dwóch metod spektrometrii mas powszechnie stosowanych w toksykologii sądowej. Jednocześnie badacze podkreślili, że wyniki nie pozwalają na ostateczne wnioski dotyczące wiarygodności diagnostycznej i maksymalnego czasu wykrywania w każdym indywidualnym przypadku.

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