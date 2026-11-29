Naukowcy ustalili, że reakcje mózgu osób z autyzmem na sceny filmowe są średnio podobne do reakcji osób bez autyzmu, jednak w grupie osób z autyzmem reakcje te znacznie bardziej różniły się między sobą. Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Journal of Neuroscience, informuje ScienceDaily.

Oglądanie filmów i modelowanie reakcji

Zespół naukowców pod kierownictwem Dorit Kliemann i Jamesa Tryera z Uniwersytetu Iowa przeanalizował wcześniej zebrane dane z obrazowania mózgu. Uczestnicy z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i bez niego oglądali filmy różnych gatunków — animacje, filmy akcji, komedie romantyczne i thrillery w stylu Alfreda Hitchcocka.

Naukowcy wykorzystali model obliczeniowy, aby ustalić związki między aktywnością mózgu a elementami filmów: dźwiękami, informacjami wizualnymi i bardziej złożonymi sygnałami społecznymi. Po treningu model był w stanie przewidywać aktywność w kilku systemach mózgu.

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Różnice między poszczególnymi osobami

Porównanie średnich wskaźników wykazało, że model z podobną dokładnością przewidywał aktywność różnych systemów mózgu u osób z autyzmem i bez niego. Jednocześnie analiza danych indywidualnych ujawniła inny obraz: aktywność mózgu uczestników z autyzmem silniej odbiegała od średniej dla ich grupy.

Większa zmienność ujawniła się niemal we wszystkich badanych systemach mózgu, a szczególnie w sieci obszarów związanych z przetwarzaniem informacji społecznych. Autorzy pracy uważają, że podejścia oparte głównie na porównywaniu średnich grupowych mogą nie uwzględniać istotnych różnic między ludźmi.

Naukowcy planują dalej badać, jak różnice w aktywności mózgu są powiązane z indywidualnymi cechami zachowania związanymi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Ich zdaniem wyodrębnienie podgrup może pomóc dokładniej opisywać ten stan i rozwijać indywidualnie dostosowane wsparcie.

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