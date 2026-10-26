Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature powiązało obecną podatność południowo-wschodniej Australii na wielkoskalowe pożary nie tylko ze zmianą klimatu, lecz także z zakłóceniem tradycyjnego zarządzania ogniem po brytyjskiej kolonizacji. Informuje o tym Mongabay.

Otwarte lasy eukaliptusowe

Naukowcy przeanalizowali osady denne jeziora Purgahguluh, znanego również jako Lake Elusive, w regionie East Gippsland w południowo-wschodniej Australii. Rekonstrukcja ekologiczna objęła tysiąc lat. Według badania przez ponad 800 lat przed brytyjską kolonizacją w 1788 roku lud Gunaikurnai utrzymywał w regionie stabilne otwarte lasy eukaliptusowe dzięki częstym wypalaniom niskotemperaturowym, czyli kulturowym.

Przy takim zarządzaniu pokrywa drzewna wynosiła średnio około 10%. Jak wskazują badacze, pożary koronowe o wysokiej intensywności oraz silna erozja gleby w tym okresie praktycznie nie występowały. Ta długotrwała stabilność została zakłócona w latach 40. XIX wieku, gdy kolonizacja przymusowo przerwała tradycyjną opiekę ludów rdzennych nad ziemią.

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Gromadzenie się materiałów palnych

Po zaprzestaniu kulturowych wypaleń zaczęły gromadzić się drzewne materiały palne. Do lat 70. XX wieku udział eukaliptusowej pokrywy drzewnej wzrósł około czterokrotnie — do 34%. Otwarte lasy przekształciły się w gęstsze i bardziej łatwopalne lasy, wskazano w badaniu.

Jednocześnie liczba cząstek węgla drzewnego powstałego w wysokich temperaturach w osadach wzrosła dwu- lub trzykrotnie. Autorzy pracy uznają to za oznakę przejścia do pożarów koronowych, które obejmowały korony drzew, niszczyły roślinność naziemną i odsłaniały wierzchnią warstwę gleby, sprzyjając erozji.

Główny autor pracy, geograf z Uniwersytetu w Melbourne Michael-Shawn Fletcher, powiedział, że gorące i suche warunki istniały w Australii jeszcze przed europejską inwazją, jednak wówczas nie prowadziły do poważnych pożarów obserwowanych obecnie. Zdaniem autorów zmiana klimatu pogłębia podatność ukształtowaną przez kolonialne zakłócenie tradycyjnego użytkowania ziemi. Wzywają oni do wsparcia przywrócenia zarządzania ogniem prowadzonego przez tradycyjnych właścicieli ziemi.

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