Badanie dotyczące migrantów klimatycznych w nieformalnych osiedlach w południowo-zachodnim Bangladeszu wykazało, że przeprowadzka z obszarów dotkniętych powodziami, cyklonami, erozją brzegów rzek i wzrostem poziomu morza nie zawsze oznacza bezpieczniejsze życie. Jak informuje Mongabay, przesiedleńcy w miastach często nie mają dostępu do bezpiecznych mieszkań, usług i stabilnych dochodów.

Autor badania Roland D. Smith, doktorant Uniwersytetu Anglii Wschodniej, analizował, co dzieje się z ludźmi po przeprowadzce w odpowiedzi na czynniki klimatyczne. Z jego ustaleń wynika, że rodziny opuszczają jeden zestaw zagrożeń, lecz w miastach mogą napotkać inny: regularne podtopienia z powodu niewłaściwego odprowadzania wody, niepewne warunki mieszkaniowe, niewystarczające usługi komunalne oraz trudności ze znalezieniem rzetelnej pracy.

Niestabilna praca ogranicza możliwości rodzin

W badanych osiedlach ludzie często zarabiają na pracy dniówkowej w cegielniach albo przewożeniu pasażerów rikszami. Według badania takie zatrudnienie utrudnia gromadzenie oszczędności, poprawę warunków mieszkaniowych lub ponowną przeprowadzkę. Ogranicza również mobilność społeczną rodzin.

W 2024 roku klęski żywiołowe spowodowały wewnętrzne przesiedlenie 2,4 mln osób w Bangladeszu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że do 2050 roku wzrost poziomu morza może doprowadzić do utraty ponad jednej siódmej terytorium kraju oraz niemal jednej trzeciej produkcji żywności.

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Odrębny dokument roboczy Międzynarodowego Instytutu Środowiska i Rozwoju, opublikowany w lutym 2025 roku, udokumentował dodatkowe zagrożenia dla osób przesiedlonych. W badaniu w Pirojpurze na południu kraju i Sylhecie na wschodzie 92% uczestników doświadczyło co najmniej jednej z form współczesnego niewolnictwa, w tym opóźnień w wypłatach, ograniczania swobody przemieszczania się, ciężkich warunków pracy, gróźb, zastraszania lub przemocy fizycznej ze strony pracodawców.

Polityka istnieje, lecz pozostają problemy z wdrażaniem

W Bangladeszu obowiązują Krajowa Strategia Zarządzania Przesiedleniami Wewnętrznymi z 2021 roku oraz plan działania na lata 2022–2042. Przewidują one tworzenie lokalnych baz danych, uwzględnianie bezpiecznych mieszkań dla osób wewnętrznie przesiedlonych w planowaniu miast oraz rozwój zatrudnienia poza największymi ośrodkami miejskimi. Krajowy Plan Adaptacji również proponuje utworzenie rejestru migrantów klimatycznych i działania służące zarządzaniu migracją do miast.

Jednocześnie badacze wskazują na brak pełnego mechanizmu ewidencjonowania migracji wewnętrznej oraz na ingerencję polityczną w podział zasobów i usług na obszarach o niskich dochodach. Ich zdaniem miasta przyjmujące przesiedleńców powinny zapewnić im możliwość pracy, dostępu do usług i zachowania swoich praw.

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