Międzynarodowa grupa naukowców przetestowała nowy system diagnozowania otyłości na danych 844 108 dorosłych z Chin, Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Badanie opublikowane w czasopiśmie Nature wykazało, że stosowanie wyłącznie wskaźnika masy ciała może prowadzić do pomijania części przypadków otyłości oraz do błędnych diagnoz.

Jak informuje ScienceAlert, wskaźnik masy ciała nie wykrył otyłości u nawet 8,6% uczestników badania. Jednocześnie u nawet 3,1% osób wskaźnik ten zaklasyfikował je jako osoby z otyłością, chociaż według nowych kryteriów nie spełniały one warunków takiej diagnozy.

Ocena zagrożeń dla zdrowia

System zaproponowany w 2025 roku rozróżnia otyłość kliniczną i przedkliniczną. Za kliniczny uznaje się stan, w którym nadmiar tkanki tłuszczowej już szkodzi wewnętrznym układom i narządom lub ogranicza codzienną aktywność fizyczną. Otyłość przedkliniczna oznacza obecność nadmiaru tkanki tłuszczowej bez odnotowanego zaburzenia funkcji organizmu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Francesco Rubino, konsultanta chirurgii bariatrycznej w King’s College London, nawet jedna trzecia przypadków otyłości może mieć charakter kliniczny i wymagać leczenia jako aktywna choroba. Zaznaczył również, że większość, ale nie wszyscy ludzie z otyłością przedkliniczną pozostawała bez otyłości klinicznej przez dziesięć lat.

Co uwzględniają nowe kryteria

Oprócz wskaźnika masy ciała nowe podejście uwzględnia obwód talii, stosunek obwodu talii do wzrostu, wyniki skanowania w celu określenia udziału tkanki tłuszczowej, a także oznaki uszkodzenia narządów lub ograniczeń fizycznych.

Uczestnicy z otyłością kliniczną mieli o 69% wyższe ryzyko śmierci w okresach obserwacji trwających ponad dziesięć lat, podczas gdy w przypadku otyłości przedklinicznej wskaźnik ten wynosił 19%. Epidemiolog An Pan z Huazhong University of Science and Technology w Chinach stwierdził, że różnica w rokowaniach między tymi dwoma stanami, odnotowana w różnych krajach i grupach etnicznych, przemawia za wprowadzeniem nowego systemu na świecie.

Czytaj nas na