Badanie fińskich naukowców wykazało istotne różnice w zależności państw UE od amerykańskich firm technologicznych w funkcjonowaniu krajowych stron usług publicznych. Na Malcie udział usług hostowanych przez amerykańskich dostawców chmury wynosi 78,5%, podczas gdy w Niemczech — 2,9%.

Jak informuje Politico, badacze przeanalizowali rządowe strony internetowe w 158 krajach. Chodzi o portale, na których obywatele mogą uzyskiwać informacje, składać wnioski i realizować procedury administracyjne. Autorzy oceniali zależność tych zasobów od Amazon, Microsoft i Google.

Wskaźniki w państwach UE

Wśród państw UE, po Malcie, najwyższy szacowany udział krajowych cyfrowych usług publicznych hostowanych przez amerykańskich hyperscalerów mają Finlandia — 56,1% oraz Irlandia — 45,8%. We Francji wskaźnik ten wynosi 9,3%.

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Współautor badania, profesor polityki technologicznej Uniwersytetu Aalto Vili Lehdonvirta, zaznaczył, że różnica ta ma charakter systemowy. Jak stwierdził, duże kraje mają rynek wewnętrzny zdolny wspierać lokalne alternatywy i technologie wymagające znacznych początkowych nakładów kapitałowych.

Ograniczenia badania i dyskusja w UE

Metodologia obejmuje wyłącznie publiczne usługi krajowe i nie odzwierciedla całej infrastruktury technologicznej organów państwowych. Badanie nie ocenia lokalnych systemów ani szerszego wykorzystania technologii w sektorze publicznym, w tym w instytucjach komunalnych.

Wyniki opublikowano w czasie negocjacji w Brukseli dotyczących przyszłej unijnej ustawy o rozwoju technologii chmurowych i sztucznej inteligencji. Proponowane przepisy mogą zobowiązać administracje publiczne do przeprowadzania ocen suwerenności cyfrowej i rozważania europejskich alternatyw dla wrażliwych sektorów. Lehdonvirta ostrzegł, że koszty spełnienia takich wymogów spadną głównie na mniejsze państwa członkowskie, podczas gdy duże kraje mogą najbardziej skorzystać na rosnącym popycie na europejskie rozwiązania.

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