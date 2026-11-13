Badanie wykryło ślady Blackwell w chińskich modelach AI — TechCrunch

Badanie dotyczące wiodących otwartych modeli AI firm z Chin wykazało oznaki, że do ich trenowania mogły zostać wykorzystane procesory graficzne Nvidia Blackwell, których eksport do tego kraju jest ograniczony przez USA. Do takiego wniosku doszedł były badacz OpenAI Will Depue, który kieruje niekomercyjną grupą badawczą Unemployment Labs, podaje TechCrunch.

Depue przeanalizował publicznie ujawnione parametry modeli firm DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax i Ant Group. Jego zdaniem konfiguracje parametrów zachowują ślady sprzętu, na którym odbywało się trenowanie. Badacz oświadczył, że znalazł przekonujące dowody wykorzystania Blackwell w wydaniach Kimi K3 firmy Moonshot oraz modelach DeepSeek V4.

Oznaki dostępu do ograniczonych chipów

Doradca Białego Domu ds. technologii Michael Kratsios również wcześniej w tym roku oświadczył, powołując się na dane amerykańskiego wywiadu, że Moonshot używał chipów Nvidia objętych zakazem eksportu. Jednocześnie dane te nie dowodzą, że modele były w całości trenowane na akceleratorach Nvidia ani że przepisy eksportowe zostały koniecznie naruszone.

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Chińskie firmy mogą uzyskiwać zasoby obliczeniowe za pośrednictwem centrów danych poza krajem. W szczególności Epoch AI szacuje, że w latach 2024–2025 do Malezji zaimportowano około 275 tys. akceleratorów AI Nvidia. Organizacja obliczyła również, że około 2 mln zaawansowanych chipów trafiło do Chin w latach 2024–2025 poprzez schematy mające ukryć ich ostatecznego odbiorcę.

Śledztwo w sprawie dostaw

Megaspeed i jej spółka zależna Speedmatrix od kilku lat znajdują się w centrum uwagi z powodu handlu sprzętem obliczeniowym. Według TechCrunch Megaspeed jest przedmiotem dochodzeń rządów USA i Singapuru. Bloomberg informował również, że firma powiązana z dyrektorką Megaspeed Alice Huang mogła być zaangażowana w przemyt zakazanych chipów Nvidia do centrum danych w Szanghaju.

Nvidia i Jensen Huang oświadczali, że centra danych Megaspeed są legalne, a przedstawiciele Nvidia odwiedzali je w celu kontroli. Jednocześnie firma badawcza Culper, zajmująca się krótką sprzedażą, twierdziła w maju, że znaczna część przychodów Nvidia jest związana z chińskim popytem za pośrednictwem zdalnych centrów danych lub przemytu sprzętu z naruszeniem prawa USA.

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