W największym kompleksie lasów namorzynowych w Kambodży siedmioletnie badanie odnotowało spadek liczebności czterech gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Badacze rozmieścili fotopułapki w 156 przybrzeżnych i rzecznych stanowiskach namorzynowych w rezerwacie dzikiej przyrody Peam Krasop oraz sąsiednim obszarze Ramsar Koh Kapik w latach 2017–2023, informuje Mongabay.

Siedliska dla ssaków

Fotopułapki potwierdziły, że lasy namorzynowe i powiązane z nimi tereny podmokłe są ważnym siedliskiem dla gatunków zagrożonych wyginięciem. Koty rybackie przebywały w zaroślach namorzynowych dalej od wybrzeża, natomiast wydry gładkowłose wykorzystywały kanały rzeczne na obrzeżach lasu. Koty bengalskie i wydry włochatonose częściej występowały w namorzynach wzdłuż rzek.

Wiwerowate wielkoplamiste obserwowano w lasach bagiennych zdominowanych przez drzewa melaleuca. Dyrektorka Fishing Cat Ecological Enterprise Vanessa Herranz Muñoz zaznaczyła, że ochrony wymagają nie tylko namorzyny, lecz także otaczające je lasy melaleuca i mieszane rzeczne obszary namorzynowe. Te ostatnie, jak powiedziała, są szczególnie ważne dla wydry włochatonosej, którą badacze uznają za najrzadszą wydrę na świecie.

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Spadek i zagrożenia

W ciągu siedmiu lat badanie wykazało spadek liczebności zagrożonych wyginięciem makaków długoogonowych i wiwerowatych wielkoplamistych, a także narażonych na wyginięcie kotów rybackich i wydr gładkowłosych. Jedynym gatunkiem wykazującym oznaki wzrostu była cyweta palmowa, która dobrze przystosowuje się do różnych warunków. Fotopułapkom trudno było wykryć krytycznie zagrożonego pangolina jawajskiego i wydrę włochatonosą.

Zespół ustalił również, że koty rybackie, wydry gładkowłose i makaki długoogonowe mogą przebywać w pobliżu wsi. Natomiast wydry włochatonose, wiwerowate wielkoplamiste i pangoliny jawajskie częściej unikały osiedli. Badacze wyrazili obawy dotyczące konfliktów między ludźmi a zwierzętami, kłusownictwa oraz utraty siedlisk leśnych wskutek pożarów i urbanizacji.

Oddzielne badanie bioróżnorodności, przeprowadzone w 2023 roku przez organizację ochrony przyrody Fauna & Flora oraz Fishing Cat Ecological Enterprise, wykazało obecność ponad 700 unikalnych gatunków w Peam Krasop i Koh Kapik.

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