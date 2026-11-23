W USA mieszkańcy hrabstw, w których nie ma miejscowych chirurgów ogólnych, onkologów chirurgicznych ani specjalistów chirurgii kolorektalnej, mieli wyższe wskaźniki śmiertelności z powodu kilku rodzajów nowotworów układu pokarmowego. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Journal of the American College of Surgeons.

Prawie połowa hrabstw bez chirurgów

Naukowcy przeanalizowali dane ze wszystkich 3144 hrabstw USA, o łącznej populacji 331 mln osób. Do „chirurgicznych pustyń” zaliczono hrabstwa, w których bezpośrednio nie pracuje chirurg ogólny, onkolog chirurgiczny ani specjalista chirurgii kolorektalnej.

Takich hrabstw było 1430, czyli 45% ogółu, a mieszkało w nich 26,6 mln osób. Obszary te były mniej zaludnione, charakteryzowały się wyższym poziomem deprywacji społeczno-ekonomicznej i rzadziej należały do obszarów metropolitalnych. Jednocześnie 13,5 mln mieszkańców „chirurgicznych pustyń” żyło w hrabstwach metropolitalnych. Szpitale znajdowały się w 55% hrabstw bez chirurgów, wobec 95% hrabstw, w których tacy specjaliści są dostępni.

Różnice w śmiertelności

Przed skorygowaniem danych śmiertelność z powodu raka jelita grubego w „chirurgicznych pustyniach” była o około 28% wyższa. Po uwzględnieniu deprywacji społeczno-ekonomicznej, statusu wiejskiego lub miejskiego, regionu i zachorowalności różnica wyniosła około 6%.

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Modelowany skorygowany wskaźnik śmiertelności z powodu raka jelita grubego wyniósł 13,6 przypadków na 100 tys. mieszkańców w hrabstwach bez chirurgów, wobec 12,9 na 100 tys. w hrabstwach, w których pracowali. Wyższą skorygowaną śmiertelność odnotowano także w przypadku nowotworów trzustki, wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

W hrabstwach bez miejscowych chirurgów wyższy był również wskaźnik śmiertelności po postawieniu diagnozy: o 1,3% dla raka jelita grubego, o 3,4% dla raka trzustki i o 3,8% dla nowotworów wątrobowo-żółciowych. Późne stadia częściej wykrywano w przypadkach raka trzustki, nowotworów wątrobowo-żółciowych, a także raka żołądka i przełyku.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślili, że było to przekrojowe badanie ekologiczne na poziomie hrabstw, dlatego nie pozwala ono ustalić, czy osoby, które zmarły, osobiście nie miały dostępu do miejscowego chirurga. Rejestr specjalistów mógł również niedokładnie uwzględniać chirurgów pracujących w kilku hrabstwach lub w pobliżu granic administracyjnych. Naukowcy nie obliczali odległości ani czasu podróży do najbliższego chirurga.

Wśród możliwych rozwiązań naukowcy wymienili wzmocnienie kadry chirurgicznej, rozwój systemów kierowania pacjentów i koordynacji między małymi szpitalami a dużymi ośrodkami onkologicznymi, a także rozszerzenie sieci szpitali satelitarnych, mobilnych punktów badań przesiewowych i telemedycyny.

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