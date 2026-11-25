W górskich lasach zachodnich Stanów Zjednoczonych centra występowania wielu gatunków drzew przesuwają się na niższe wysokości, choć wraz z ociepleniem zwykle oczekuje się przemieszczania gatunków w górę stoków. Do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w Nature. Według ich danych na rozmieszczenie drzew wpływają nie tylko temperatura i susze, ale także pożary, choroby i gradacje owadów.

Dane dotyczące 45 gatunków

Naukowcy przeanalizowali powtórne badania powierzchni leśnych w 33 górskich ekosekcjach na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Wybrali 45 gatunków drzew występujących na ponad 100 ponownie zbadanych powierzchniach w obrębie poszczególnych ekosekcji. Łącznie analiza objęła 212 kombinacji gatunku i ekosekcji. Gatunki te stanowiły 68% wszystkich pni i 69% łącznej powierzchni przekroju poprzecznego pni w górskich lasach regionu.

Badacze porównali inwentaryzacje z lat 1999–2013 oraz 2012–2025. Oddzielnie oceniali liczbę pni i powierzchnię przekroju poprzecznego pni. Ten drugi wskaźnik silniej zależy od wzrostu i śmiertelności dużych dorosłych drzew. Według niego 42 z 212 kombinacji gatunku i ekosekcji istotnie statystycznie przesunęły się w dół stoków, a 28 — w górę.

Przewaga przesunięć w dół

Po uogólnieniu danych według gatunków 16 gatunków, na które przypadało 61,5% całkowitej powierzchni przekroju poprzecznego, wykazało istotne przesunięcie na niższe wysokości. Wśród ośmiu najbardziej dominujących gatunków sześć przesunęło się w dół: daglezja zielona, sosna żółta, sosna wydmowa, choina zachodnia, świerk Engelmanna i jodła jednobarwna. Wśród tych ośmiu gatunków nie odnotowano istotnych przesunięć w górę.

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W przypadku liczby pni obraz był mniej jednolity: w dół przesunęły się 23 kombinacje gatunku i ekosekcji, a w górę — 22. Autorzy zaznaczyli, że zmiany te są przede wszystkim związane z dynamiką młodych drzew, podczas gdy zmiany powierzchni przekroju poprzecznego silniej odzwierciedlają procesy zachodzące wśród dorosłych drzew.

Klimat i naturalne zaburzenia

Średnia roczna temperatura w badanym regionie wzrosła średnio o 0,7 °C między okresem bazowym 1983–2002 a okresem 2003–2022. Ocieplenie wiązało się ze wzrostem liczby pni, przede wszystkim młodych drzew, a częstsze susze — z jej spadkiem. Największy spadek liczby pni był związany z niedawnymi pożarami.

Pożary, które wystąpiły wcześniej, wiązały się ze wzrostem liczby młodych drzew, co autorzy łączą z odnową lasu po pożarze. Wcześniejsze choroby i gradacje owadów wzmacniały negatywny związek niedawnych pożarów ze zmianą liczby pni. Gatunki odporne na ogień ponosiły mniejsze straty po niedawnych pożarach.

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