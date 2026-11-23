Nowe badanie wykazało, że w Drodze Mlecznej gwiazdy mogą powstawać wzdłuż frontów uderzeniowych centralnej poprzeczki galaktycznej — wydłużonej struktury gwiazd w centralnej części Galaktyki. Taki proces jest nietypowy dla większości pobliskich galaktyk spiralnych z poprzeczką, gdzie silne fale uderzeniowe zwykle utrudniają narodziny gwiazd, informuje ScienceDaily.

Fronty uderzeniowe ściskają gaz

Badaniem, opublikowanym w czasopiśmie Nature Astronomy, kierowała dr Hillary Davies, która ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Sydney. Według wniosków zespołu grawitacja obracającej się poprzeczki kieruje otaczający gaz ku potężnym frontom uderzeniowym. Ściskają one gaz i mogą tworzyć warunki do wielkoskalowego powstawania gwiazd.

Obserwowanie centralnej poprzeczki Drogi Mlecznej jest trudne ze względu na położenie Ziemi wewnątrz Galaktyki oraz kosmiczny pył, który zasłania widok jej centrum. Autorzy porównali komputerowe symulacje ewolucji galaktyk na przestrzeni miliardów lat z obserwacjami obszarów, w których powstają masywne gwiazdy.

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Pytania dotyczące ramienia Normy

Kluczowe dla analizy były masery — naturalne źródła skoncentrowanego promieniowania mikrofalowego związane z formowaniem się masywnych gwiazd. Badacze odkryli, że masery wcześniej przypisywane spiralnemu ramieniu Normy ściśle pokrywają się z położeniem frontu uderzeniowego przewidzianym przez modele.

Sugeruje to, że przynajmniej część tak zwanego ramienia Normy może nie być ramieniem spiralnym, lecz strefą powstawania gwiazd na przedniej krawędzi poprzeczki galaktycznej. Jeśli ta interpretacja zostanie potwierdzona, zmieni rozumienie rozmieszczenia gazu i gwiazd w tej części Drogi Mlecznej.

Analiza dostarczyła również dodatkowych ograniczeń dotyczących parametrów centralnej poprzeczki. Według szacunków zespołu rozciąga się ona na około 4,3 kiloparseka, czyli około 14 tysięcy lat świetlnych, od centrum Galaktyki wzdłuż swojej długiej osi. Potwierdza to model względnie długiej poprzeczki, która obraca się powoli.

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