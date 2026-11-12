Pomiary ciśnienia wody za pomocą boi oceanicznych na Oceanie Atlantyckim wskazały na 10-procentowy spadek siły Atlantyckiej Południkowej Cyrkulacji Wymiennej (AMOC) w latach 2004–2026. Ten system prądów oceanicznych transportuje ciepłą wodę z Morza Karaibskiego do Północnego Atlantyku i przyczynia się do łagodniejszych temperatur zimą na północy USA i w Europie. Informuje o tym The Hill.

Dane z satelitów i boi oceanicznych

Według publikacji obserwacje satelitarne wskazują, że AMOC transportuje mniej ciepła na północ. Badanie Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii wykazało, że przepływ ciepła z Północnego Atlantyku zmniejszył się o 18% w ciągu 40 lat.

W innym badaniu naukowcy umieścili boje na Oceanie Atlantyckim, aby mierzyć zmiany ciśnienia wody. Uzyskane dane wskazały na 10-procentowe osłabienie AMOC w latach 2004–2026.

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Oceny ryzyka

Wspomniane w materiale nowe badanie nadal jest na etapie recenzji naukowej. Jednocześnie naukowiec niezaangażowany w tę pracę nazwał je jednym z najbardziej przekonujących dowodów osłabienia AMOC w ciągu ostatnich 40 lat.

Stefan Rahmstorf, naukowiec z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, powiedział, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrewidował własną ocenę ryzyka przekroczenia przez AMOC punktu krytycznego — z kilku procent do 50 na 50. Według niego załamanie systemu prądów może znacząco zmienić układ opadów i wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe, migrację oraz stabilność polityczną. Przypuścił również, że ochłodzeniu na północnym wschodzie USA mógłby towarzyszyć wzrost poziomu morza wzdłuż wybrzeża o półtorej stopy.

Niektórzy naukowcy, według The Hill, prognozują, że w razie załamania AMOC wzrost globalnej temperatury mógłby częściowo zniwelować efekt globalnego ochłodzenia. Jednocześnie znaczne ilości CO2 pozostałyby w atmosferze, a badacze nie znaleźli jeszcze technologii pozwalających je usunąć.

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