W Chicago w Stanach Zjednoczonych podczas sesji naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono wstępne wyniki badania, które wykazało większą częstość poważnych zdarzeń wśród osób w wieku 70 lat i starszych, które przestały przyjmować statyny. Według ScienceDaily, podczas obserwacji trwającej do czterech lat zawał serca, ostry udar niedokrwienny mózgu lub zgon wystąpiły u 12,7% uczestników, którzy przerwali leczenie, wobec 9,2% wśród osób, które nadal przyjmowały leki.

Wyniki po dwóch latach

W badaniu wzięło udział 1880 osób w wieku 70 lat i starszych, których średni wiek wynosił 77 lat. Wszyscy uczestnicy przyjmowali statyny w ramach profilaktyki pierwotnej, czyli nie mieli rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej ani wcześniej przebytego zawału serca lub udaru mózgu. Jednocześnie każdy uczestnik miał co najmniej dwie choroby przewlekłe, w tym nowotwór w wywiadzie lub chorobę płuc.

938 uczestników przydzielono do grupy odstawiającej statyny, a 942 — do grupy kontynuującej terapię. Po około dwóch latach obserwacji nie odnotowano statystycznie istotnego wzrostu liczby zawałów serca, udarów mózgu ani zgonów w grupie, która przerwała leczenie. Jednocześnie obliczenia za ten okres wskazywały na około jedno dodatkowe zdarzenie sercowo-naczyniowe na każde 40 osób, które przestały przyjmować statyny.

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Wskaźniki jakości życia

Badacze nie stwierdzili również zauważalnej różnicy między grupami pod względem wskaźników jakości życia, bólu mięśni, upadków i sarkopenii — utraty masy mięśniowej. Badanie prowadzono od listopada 2021 roku do kwietnia 2026 roku w 24 ośrodkach medycznych w Szwajcarii, Francji i Niderlandach.

Około 14% uczestników zmieniło przydzielone im podejście: część osób po przerwaniu terapii wznowiła przyjmowanie statyn, a niektórzy uczestnicy grupy kontynuującej leczenie przestali je przyjmować. Autorzy przeprowadzili dodatkowe analizy statystyczne, które, według nich, nie zmieniły głównych wyników. Badaczka Rita F. Redberg zaznaczyła, że nie można sformułować ogólnego zalecenia dotyczącego odstawienia statyn dla tej grupy pacjentów, a decyzje należy podejmować wspólnie z pracownikiem medycznym.

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