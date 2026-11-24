Dwa badania opublikowane w czasopiśmie Science wykazały silne dowody transmisji wirusa Andes z człowieka na człowieka podczas ogniska zachorowań na statku wycieczkowym, który 1 kwietnia 2026 roku wypłynął z Ushuaia w Argentynie przez Południowy Atlantyk. Na pokładzie zachorowało 13 osób, z których trzy zmarły. O wynikach międzynarodowego dochodzenia informuje News-Medical.

Dane dotyczące transmisji na pokładzie

Naukowcy laboratoryjnie potwierdzili 12 przypadków zakażenia, a jeden kolejny sklasyfikowali jako prawdopodobny. Analiza próbek wykazała, że czynnikiem sprawczym był wirus Andes, który naturalnie krąży w niektórych rejonach Argentyny i Chile. W przeciwieństwie do większości hantawirusów, którymi ludzie zakażają się głównie poprzez kontakt z zakażonymi gryzoniami, ten wirus w określonych okolicznościach może być przenoszony między ludźmi.

Badacze zestawili czas wystąpienia objawów, dane o kontaktach pasażerów i członków załogi oraz sekwencje genomowe wirusów. Próbki sekwencjonowano w laboratoriach w Kanadzie, Francji, Niderlandach, Senegalu, Republice Południowej Afryki, Hiszpanii i Szwajcarii. Wirusy wykryte u chorych okazały się genetycznie bardzo podobne, a łączne dane epidemiologiczne i genomowe przekonująco wskazywały na transmisję zakażenia na statku.

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W jednym przypadku objawy pojawiły się 31 maja — około 60 dni po wypłynięciu statku z Argentyny i po długotrwałym bliskim kontakcie z zakażoną osobą. Przekraczało to 45-dniowe okno, którego badacze używali do oceny możliwego zakażenia przed wejściem na pokład. Autorzy zaznaczyli również, że nie wykryli nowego ani wyjątkowo zakaźnego szczepu wirusa.

Związek z Patagonią Północną

Drugie badanie porównało sekwencje wirusów z ogniska z historycznymi próbkami i danymi nadzoru epidemiologicznego w Argentynie. Jednymi z najbliższych znanych krewnych genetycznych okazały się wirusy zarejestrowane w pobliżu Villa Meliquina w Patagonii Północnej w 2018 roku. Dalsza analiza wykazała, że pokrewna linia została udokumentowana w prowincji Neuquén w latach 2018–2025.

Pierwsze dwa przypadki dotyczyły małżeństwa, które przed wejściem na pokład podróżowało po Argentynie i Chile kamperem. Oboje zmarli, nie przekazawszy szczegółowych informacji o możliwych miejscach zakażenia. Badacze odtwarzali ich trasę na podstawie danych o przekraczaniu granicy, wizytach w miejscach obserwacji ptaków, informacji władz lokalnych oraz znanego zasięgu gryzoni będących nosicielami. Nie udało się ustalić dokładnego miejsca pierwotnego zakażenia: pokrewieństwo genetyczne wirusów pomaga prześledzić ich historię ewolucyjną, lecz nie określa miejsca infekcji.

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