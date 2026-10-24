Izraelski dron uderzył w rondo w Kfar Tebnit — Asharq Al-Awsat

Izraelski dron uderzył w rondo w Kfar Tebnit, w dystrykcie Nabatija na południu Libanu. Według wstępnych doniesień w wyniku uderzenia mogły być osoby poszkodowane, informuje Asharq Al-Awsat.

Jednocześnie izraelskie wojska przeprowadziły dwie detonacje: na obrzeżach Kfar Tebnit oraz w Mansouri, w dystrykcie Tyr. Siły izraelskie podpaliły również obszary leśne w Kantarze i ostrzelały z karabinów maszynowych Wadi al-Hujeir. W pobliżu Kfar Shouba dron zrzucił granat hukowo-błyskowy, a bezzałogowce lecące na małej wysokości miały być obserwowane nad południowymi przedmieściami Bejrutu, Tyrem i przyległymi obszarami.

Kontrola poprzez pozycje i siłę ognia

Minister obrony Izraela Israel Katz wielokrotnie wspominał o obszarze około 700 kilometrów kwadratowych w kontekście izraelskiej kontroli na południu Libanu. Ekspert ds. obronności i bezpieczeństwa Riad Kahwaji powiedział Asharq Al-Awsat, że terytorium to nie stanowi ciągłego pasa o jednakowej głębokości wzdłuż granicy. Jak zaznaczył, w niektórych miejscach strefa kontroli rozciąga się na północ od rzeki Litani, co wiąże się z ukształtowaniem terenu i odległościami.

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Kahwaji oszacował liczbę izraelskich pozycji wojskowych na około 20; każda z nich może pomieścić jednostkę wielkości do kompanii. Według jego oceny drony stale monitorują ruch w głębi terytorium, a wykryte cele mogą być atakowane artylerią lub z powietrza. Ekspert podkreślił, że możliwość prowadzenia obserwacji, przeprowadzania uderzeń lub wysyłania patroli nie oznacza stałej fizycznej obecności wojska na całym tym obszarze.

Wzgórza i możliwe rozszerzenie operacji

Według publikacji izraelskie operacje obejmowały rejon Nakury na wybrzeżu, a także miejscowości sektora centralnego, w tym Beit Yahoun, Haddathę, Haris i Aita al-Jabal. Ich strefa rozciąga się również w kierunku zamku Beaufort i wzgórz Ali at-Taher, z których rozciąga się widok na rejony Nabatiji, Iklim at-Tuffah oraz szlaki przemieszczania się.

Emerytowany generał brygady Fadi Daoud przypuścił, że dalsze rozszerzenie izraelskich operacji może sięgnąć rzeki Awali lub wzgórz, które ją kontrolują. Powiązał możliwość takiego posunięcia z kontrolą nad wzgórzami Rihan, Iklim at-Tuffah i Dżabal Safi. Według oceny Daouda rozmieszczenie sił na wzgórzach umożliwia kontrolowanie niżej położonych obszarów za pomocą środków ogniowych bez stałego rozmieszczania wojsk w każdej miejscowości.

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