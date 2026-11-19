Kibic twierdzi, że nagrał dronem pierwszy trening Mauricio Pochettino jako nowego głównego trenera Manchesteru United. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, nagranie z lotu ptaka zostało przesłane na YouTube przez użytkownika o nazwie CC OVERVIEW.

Nagranie nad bazą treningową

Według kibica uruchomił on drona nad bazą treningową klubu i sfilmował zawodników podczas wykonywania ćwiczeń. Operator drona powiedział BBC, że lot był zgodny z przepisami oraz że posiadał wszystkie niezbędne licencje i ubezpieczenie.

Reuters nie zdołał od razu uzyskać komentarza Manchesteru United w sprawie nagrania.

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Mecz z Liverpoolem

Pochettino objął klub w tym tygodniu i przeprowadził pierwszy trening w czwartek. Po swoim ostatnim meczu jako trener reprezentacji USA we wtorek poleciał nocnym lotem z Cincinnati.

Najbliższym sprawdzianem dla nowego trenera będzie wyjazdowy mecz Manchesteru United z Liverpoolem na Anfield w niedzielę. Jak zauważa Reuters, Pochettino ma pomóc drużynie, która znajduje się blisko strefy spadkowej, poprawić swoją pozycję w Premier League.

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