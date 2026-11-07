Drony wyposażone w materiały wybuchowe zaatakowały bazę wojskową w mieście Santa Rosa del Sur w departamencie Bolívar na północy Kolumbii. Według armii zginęło trzech wojskowych, a kolejnych ośmiu zostało rannych.

Atak na bazę wojskową

Uderzona została baza Cantón Militar. Pierwsza Dywizja kolumbijskiej armii poinformowała w mediach społecznościowych, że drony z urządzeniami wybuchowymi trafiły w obiekt około południa 7 listopada 2026 roku.

Jak informuje The Rio Times, wojskowi nazwali atak poważnym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Armia wezwała również obywateli do przekazywania informacji o ataku za pośrednictwem antyterrorystycznej infolinii 107.

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Liczba rannych jest ustalana

Armia oficjalnie potwierdziła osiem osób rannych, zaznaczyła jednak, że wszystkie dane są wstępne. W innych doniesieniach mowa była o 30–35 rannych; burmistrz Santa Rosa del Sur Milton Olaya poinformował o 35 takich przypadkach. Wojskowi nie potwierdzili tych liczb.

Żadne ugrupowanie nie przyznało się do ataku, a armia nie wskazała podejrzanych. W południowej części departamentu Bolívar działa kilka formacji zbrojnych, w tym Armia Wyzwolenia Narodowego Kolumbii (ELN), jednak sprawcy nie zostali oficjalnie ustaleni. Prezydent Abelardo de la Espriella potępił atak i nakazał przeprowadzenie dodatkowych operacji w celu odnalezienia odpowiedzialnych.

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