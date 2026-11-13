Niemiecka firma technologii obronnych Quantum Systems poinformowała, że jej bezzałogowce używane przez Bundeswehrę ponownie wykonują loty po tymczasowym zawieszeniu eksploatacji z powodu cyberataku. Według Channel NewsAsia niemieckie wojsko wstrzymało użycie tych systemów jako środek ostrożności.

Przywrócono działanie floty

Przedstawiciel Quantum Systems poinformował, że flota bezzałogowców działa normalnie w różnych krajach, w tym w Niemczech i w Bundeswehrze. Jak powiedział, niemieckie wojsko było jedynym klientem, który zawiesił działanie systemów ze względów ostrożnościowych.

Financial Times pisał wcześniej, że z powodu zawieszenia eksploatacji Quantum Systems nie mogła wziąć udziału w niedawnych ćwiczeniach z niemieckim wojskiem. Do czasu publikacji Bundeswehra nie skomentowała sytuacji.

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Cyberatak wykryto w październiku

Firma poinformowała, że w październiku wykryła aktywny cyberatak ze strony wrogich podmiotów. Quantum Systems twierdzi, że został on opanowany przez specjalistów IT i zespół ds. cyberbezpieczeństwa we współpracy z władzami. Firma oświadczyła również, że dzięki szybko podjętym działaniom i charakterowi incydentu eksploatacja jej systemów bezzałogowych nie stwarza ryzyka dla użytkowników końcowych i operatorów.

W ubiegłym miesiącu Quantum Systems zawarła umowę na dostawę Ukrainie przechwytujących bezzałogowców z silnikami odrzutowymi.

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